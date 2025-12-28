Κόσμος

Ο Ζελένσκι είχε μια «λεπτομερή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Στάρμερ πριν το τετ α τετ με τον Τραμπ

Ο Αμερικανός και ο Ουκρανούς πρόεδρος θα επικοινωνήσουν με Ευρωπαίους ηγέτες μετά την λήξη των συνομιλιών τους
Ο Ζελένσκι με τον Στάρμερ
Ο Ζελένσκι με τον Στάρμερ / Peter Nicholls / Pool via REUTERS

Λίγες ώρες πριν την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, έναν από τους πιο στενούς συμμάχους του.

Όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση στα social media, είχε μια «λεπτομερή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη Φλόριντα αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων» είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

 

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
161
119
116
109
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μπριζίτ Μπαρντό: Η στροφή προς τον ακτιβισμό, η αποστασιοποίηση από τον φεμινισμό και η Μαρίν Λε Πεν ως «σύγχρονη Ιωάννα της Λωραίνης»
Η Μπαρντό προκάλεσε αντιδράσεις λόγω των ακροδεξιών πολιτικών της απόψεων, των σχολίων της για το Ισλάμ και τη μετανάστευση, για την υποκίνηση φυλετικού μίσους αλλά και το ότι αντιτάχθηκε στο κίνημα MeToo
Μπριζίτ Μπαρντό
Το Σεντ Τροπέ αποχαιρετά τη Μπριζίτ Μπαρντό: Βοήθησε να λάμψει η πόλη μας
Το 1956, η μυρωδιά του σκανδάλου γύρω από την ταινία «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ, τότε συζύγου της Μπριζίτ Μπαρντό, τοποθέτησε την ηθοποιό και το ψαροχώρι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων
Το σπίτι της στο Σέντ Τροπέ
Newsit logo
Newsit logo