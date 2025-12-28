Ο Ζελένσκι είχε μια «λεπτομερή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Στάρμερ πριν το τετ α τετ με τον Τραμπ

Λίγες ώρες πριν την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, έναν από τους πιο στενούς συμμάχους του.

Όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση στα social media, είχε μια «λεπτομερή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη Φλόριντα αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων» είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Thank you, Keir, for the constant coordination! I started my morning in Florida today with a detailed phone call with UK Prime Minister @Keir_Starmer.



We discussed preparations for the meeting with President Trump, as well as all our contacts with European partners. I informed… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».