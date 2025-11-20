Ο Ζελένσκι έλαβε και επίσημα το αμερικανικό προσχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία: Θα το συζητήσει με Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε σήμερα 20 Νοεμβρίου το προσχέδιο της πρότασης των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία.

Συγκεκριμένα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για την αναβίωση της διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επίσημα ένα σχέδιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη διπλωματία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Το σχέδιο 28 σημείων που επεξεργάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, προβλέπει – σύμφωνα με το Axios που επικαλείται αξιωματούχο των ΗΠΑ – ότι η Ρωσία θα αποκτήσει τον πλήρη de facto έλεγχο του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ (που μαζί αναφέρονται ως Ντονμπάς), παρά το γεγονός ότι το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 14,5% του εδάφους εκεί.

Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο Τραμπ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνώριζαν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμο ρωσικό έδαφος, αλλά η Ουκρανία δεν θα χρειαστεί να το κάνει.

Παράλληλα ένας Ουκρανός αξιωματούχος τόνισε το σχέδιο περιελάμβανε, επίσης, περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και στα όπλα μακράς εμβέλειας σε αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ακόμη ότι το αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας στο Ντονμπάς.