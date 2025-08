Ο Ζελένσκι καλεί ξανά τον Πούτιν σε απευθείας συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Για ακόμα μια φορά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την βούληση και την επιθυμία του να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι ελπίζει οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία θα συνεχιστούν, ωστόσο πρέπει να γίνουν «χωρίς κάμερες και με ήρεμη ατμόσφαιρα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε στα όσα υποστήριξε ο Ρώσος ομόλογός του, με ανάρτηση που έκανε στα social media, λέγοντας αρχικά:

«Εάν αυτά συνιστούν ενδείξεις μιας γνήσιας βούλησης να τερματισθεί ο πόλεμος με αξιοπρέπεια και να εδραιωθεί μια πραγματικά διαρκής ειρήνη… τότε η Ουκρανία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ετοιμότητά της να συναντηθεί σε επίπεδο ηγετών ανά πάσα στιγμή».

We see and support President Trump’s @POTUS efforts to end Russia’s war, to stop the killing, and to achieve a dignified and lasting peace. We are grateful to everyone around the world who supports peace efforts and helps us protect lives.



We have heard the statements coming out…