Ο Τραμπ θέλει ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι τις 8 Αυγούστου

Κατηγορηματικός ήταν ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ για την στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την λήξη της προθεσμίας που έχει δώσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Τζον Κέλι, μίλησε σήμερα (31.07.2025) στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια ειρηνευτική συμφωνία μέχρι τις 8 Αυγούστου 2025, με την οποία θα δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

«Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευθούν μια εκεχειρία και μια διαρκή ειρήνη. Ήρθε η ώρα να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι αυτή πρέπει να γίνει έως τις 8 Αυγούστου 2025, ειδάλλως οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσουν την ειρήνη» δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης.

US to UN Security Council: Trump demands deal to end Russia-Ukraine war by Aug 8. US ready to enforce peace with new measures. — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 31, 2025

Σημειώνεται πως νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε τις χθεσινές (30.07.2025) αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, που είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να τραυματιστούν και τουλάχιστον 6 να χάσουν την ζωή τους.

«Ο κόσμος είδε για άλλη μια φορά την απάντηση της Ρωσίας στην επιθυμία μας για ειρήνη, που τη συμμερίζεται η Αμερική και η Ευρώπη», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ. Παράλληλα, έκανε λόγο για φόνους με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

«Οι περιοχές Ντνίπρο, Πόλταβα, Σούμι, Μικολάιφ και Κίεβο έχουν πληγεί. Η πρωτεύουσα ήταν ο κύριος στόχος της μαζικής επίθεσης. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε οικιστικές υποδομές. Σε μία από τις οικιστικές συνοικίες, ένα ολόκληρο τμήμα πολυκατοικίας έχει καταστραφεί. Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός εξάχρονου αγοριού», ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Σήμερα, ο κόσμος είδε για άλλη μια φορά την απάντηση της Ρωσίας στην επιθυμία μας για ειρήνη, που μοιραστήκαμε με την Αμερική και την Ευρώπη. Νέες, επιδεικτικές δολοφονίες. Γι’ αυτό η ειρήνη χωρίς δύναμη είναι αδύνατη. Αλλά το να αναγκάσουμε τη Μόσχα να συνθηκολογήσει, να την υποχρεώσουμε να έρθει σε ένα πραγματικό τραπέζι διαπραγματεύσεων, όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για αυτό βρίσκονται στα χέρια των εταίρων μας», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Since the night hours, our rescuers, firefighters, medics, and all the necessary emergency services have been working at the sites of Russian missile and drone strikes. The Dnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv, and Kyiv regions have been affected. The capital was the primary target of… pic.twitter.com/Cn8VMXoijE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2025

«Έπεσε» το Τσάσιβ Γιαρ;

Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα ανακοίνωσε πως οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν την ουκρανική πόλη Τσάσιβ Γιαρ, ωστόσο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού μιλώντας στο AFP σχολίασε ότι ο ισχυρισμός της Μόσχας είναι «εντελώς ψευδής».

«Φυσικά δεν είναι αλήθεια (…) είναι εντελώς ψευδής», δήλωσε ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής μονάδας αρμόδιας για την περιοχή του Τσάσιβ Γιαρ, το οποίο ήταν στο παρελθόν σημαντικό προπύργιο του ουκρανικού στρατού.

Στο μεταξύ οι ρωσικές δυνάμεις ασκούν μεγάλη πίεση και στην πόλη Ποκρόφσκ, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τσάσιβ Γιαρ. Ο στρατιωτικός αναλυτής Εμίλ Καστεχέλμι, συνιδρυτής του Black Bird Group με έδρα τη Φινλανδία, εκτίμησε ότι είναι πιθανό οι μάχες να συνεχιστούν κοντά στο Τσάσιβ Γιαρ.

#NewsMap

Russian invasion forces claim the total capture of #Chasiv_Yar, indeed hoisting their flags in the most Western areas of the town (geolocated by me).

However, no flags are hoisted in the center, indicating a possible Ukrainian presence in that (mostly cut-off) area. pic.twitter.com/mvymtyPcuq — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) July 31, 2025

Παράλληλα σημείωσε ότι, αν όντως η πόλη έχει καταληφθεί από τη Ρωσία, αυτό θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων πιο βαθιά στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, αν και σταδιακά.

«Η κατάληψη της πόλης από τον εχθρό είναι ωστόσο μια κατάσταση που εγείρει προκλήσεις για την Ουκρανία καθώς φέρνει τους Ρώσους πιο κοντά στην Κοστιαντινίφκα, την οποία η Ρωσία τώρα πλησιάζει από διάφορες κατευθύνσεις», πρόσθεσε.

Η πόλη, η οποία πλέον είναι κατεστραμμένη, είχε περισσότερους από 12.000 κατοίκους πριν τον πόλεμο και η οικονομία της βασιζόταν σε ένα εργοστάσιο το οποίο παρήγαγε προϊόντα ενισχυμένου τσιμέντου και πηλό για την κατασκευή τούβλων.