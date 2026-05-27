Συναγερμός στον Λίβανο: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τύρο – Πολίτες εγκαταλείπουν την πόλη

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες να «κρατηθεί στην ζωή» η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, οι εμπόλεμες πλευρές συνεχίζουν τις αιματηρές συγκρούσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Μάλιστα, ο στρατός του Ισραήλ έδωσε σήμερα (27.05.2026) εντολή εκκένωσης της Τύρου στον νότιο Λίβανο, καθώς ετοιμάζεται να εξαπολύσει μπαράζ βομβαρδισμών στην Χεζμπολάχ.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Τύρου και των προσφυγικών καταυλισμών και των γειτονικών συνοικιών (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τα σπίτια σας (…) βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», έγραψε στον λογαριασμό του στο Χ ο Αβισάι Αντράι, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

#عاجل انذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطة



في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهداف الأراضي الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/BxZUqiQ4io — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 27, 2026

Βίντεο στα social media δείχνουν αυτοκίνητα και κόσμο να απομακρύνεται από την πόλη, η οποία έχει βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο των ισραηλινών στρατευμάτων.

Residents of Tyre, Lebanon, are fleeing the city following an IDF evacuation notice issued in Arabic covering all of Tyre. https://t.co/btoldmRDja pic.twitter.com/iLBozj7bPX — Open Source Intel (@Osint613) May 27, 2026

Παράλληλα, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά στο φυλάκιό του στην Μπεκάα και ότι έχει ανακτήσει τη σορό του.

Ο λιβανέζικος στρατός δήλωσε ότι η ανάκτηση της σορού καθυστέρησε για μία ημέρα λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Μάχες Ισραήλ – Χεζμπολάχ στο όριο της «Κίτρινης Γραμμής»

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι διεξάγει μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις σε μία κοινότητα που βρίσκεται στο όριο της «κίτρινης γραμμής» που έχει εγκαθιδρυθεί στον νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, το οποίο επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη χώρα.

Ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε και ενέτεινε τα πλήγματά του χθες, Τρίτη, σε πόλεις και χωριά στον νότιο Λίβανο και σε ζώνες στα ανατολικά της χώρας που συνορεύουν με τον νότο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές.

Μαχητές «συγκρούονται με τις εχθρικές δυνάμεις» στο Ζαουτάρ ελ Σαρκίγε, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ανέφερε σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε χθες την ευθύνη για πυρά και επιθέσεις με drones εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν να εισδύσουν στην κοινότητα.

Το χωριό, που βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, έχει στρατηγική σημασία λόγω της εγγύτητάς του με την πόλη Ναμπατίγε, μία μεγάλη πόλη του νότου για την οποία έχει εκδοθεί νέα ισραηλινή εντολή εκκένωσης πριν από πλήγματα, η δεύτερη από την Τρίτη.

Το Ζαουτάρ ελ Σαρκίγε βρίσκεται στο όριο της «κίτρινης γραμμής» που έχει εγκαθιδρύσει ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο, σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, μια ζώνη στην οποία απαγορεύει την πρόσβαση στους κατοίκους και όπου διεξάγει μεγάλες επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.

Παράλληλα με την προώθηση αυτή, το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την «κίτρινη γραμμή», παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

«Εντείνουμε τη δράση μας στον Λίβανο» και «ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας ώστε να προστατεύσουμε τις κοινότητες του βόρειου» Ισραήλ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου.