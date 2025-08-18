Ο Ζελένσκι συναντά Ευρωπαίους ηγέτες στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον πριν τη σύνοδο με τον Τραμπ

Η συνάντηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, όπου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζητά με ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων, πριν από το τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία του BBC.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες. Στόχος: η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών θέσεων και η προετοιμασία ενός κοινού μετώπου πριν από τη σύνοδο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το πολυαναμενόμενο αυτό τετ-α-τετ στο Άνκορατζ της Αλάσκας θα κυριαρχηθεί από το ουκρανικό ζήτημα και ενδέχεται να σηματοδοτήσει καμπή στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης για τον πόλεμο με τη Ρωσία.