Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ σήμερα στο Παρίσι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει σήμερα, Πέμπτη (4/9/2025), στο Παρίσι, τον Στιβ Γουίτκοφ τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες από το πρακτορείο Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση του ζητήματος.

Εκτός από την συνάντηση που πρόκειται να έχει σήμερα ο Ζελένσκι με κάποιους από τους ευρωπαίου ηγέτες στο Παρίσι για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ο ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον Στιβ Γουίτκοφ.

O Γουίτκοφ εκτός από απεσταλμένος του Τραμπ είναι και Αμερικανός δικηγόρος και επενδυτής ακινήτων, ενώ από τα τέλη του 2024 είναι επίσης ο ειδικός εντεταλμένος στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες στην συνάντηση του Ζελένσκι με τους ευρωπαίους ηγέτες θα συμμετάσχει και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.