Κόσμος

Οδηγίες του ΥΠΕΞ στους Έλληνες όπου βρίσκονται στο Νεπάλ: «Επικοινωνήστε με την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί»

Οι οδηγίες του ελληνικού ΥΠΕΞ για όσους Έλληνες βρίσκονται στο Νεπάλ που φλέγεται από τις μαζικές διαδηλώσεις
Στρατός Νεπάλ
Στους δρόμους ο στρατός του Νεπάλ για να σταματήσει τις διαδηλώσεις / REUTERS / Navesh Chitrakar

Δραματική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ, μετά τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν με αφορμή την απαγόρευση των social media. Από εκείνη τη στιγμή, διαδηλωτές (κυρίως η Gen Z γενιά) έχουν βγει στους δρόμους, λεηλατούν, καίνε και καταστρέφουν ότι βρουν στον διάβα τους. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έβγαλε ανακοίνωση για όσους Έλληνες βρίσκονται στη χώρα και νιώθουν πως κινδυνεύουν.

Εκτός από την Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα που έχει βρει καταφύγιο σε δάσος στο Νεπάλ, και άλλοι Έλληνες βρίσκονται στην περιοχή, με αποτέλεσμα το υπουργείο Εξωτερικών να κάνει tweet για τους τρόπους που μπορούν να έρθουν σε επαφή με την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί.

«Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, μέσω τηλ. έκτακτης ανάγκης: +91 9266015493 και e-mail: gremb.del@mfa.gr», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Από τα αιματηρά επεισόδια στο Νεπάλ έχουν πεθάνει ήδη 25 άτομα ενώ πάνω από 200 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο στρατός του Κατάρ έχει βγει ήδη στους δρόμους με σκοπό να αποκαταστήσει την ασφάλεια.

Κόσμος
14
