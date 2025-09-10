Εύα Χαντάβα: Συγκλονίζει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που εγκλωβίστηκε στο Νεπάλ – «Πίστευα ότι θα πεθάνω»

Δραματικές είναι οι στιγμές πέρασε στο Νεπάλ η βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, καθώς βρέθηκε εγκλωβισμένη κατά τη διάρκεια των πρωτοφανών επεισοδίων στη χώρα.

Η Εύα Χαντάβα για να γλιτώσει είχε καταφύγει σε ένα δάσος στο Νεπάλ, όμως πλέον βρίσκεται στην Μποκάρα και είναι ασφαλής. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Open πίστευε ότι θα πέθαινε.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε έκαιγαν όλα όσα ανήκαν σε κυβερνητικούς. Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσαν κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές γύρω από ξενοδοχείο» ανέφερε χαρακτηριστικά η Εύα Χαντάβα.

Σύμφωνα με όσα είπε σώθηκε επειδή το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και κατέφυγε στο δάσος. «Σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Ο καπνός ήταν παντού. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, πηγαίναμε με το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα χθες».

Στη συνέχεια ανέφερε… «Όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί και έσβηναν οι φωτιές μας είπαν “έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας”. Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου είχα μόνο το κινητό μου. Φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Αυτό που με ένοιαζε ήταν να πάρω το κινητό μου. Πήραμε τα πράγματα μας και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας, αλλα τις παρατήσαμε εκεί για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη».

Ο κίνδυνος για την Εύα Χαντάβα πήρε τέλος έστω και προσωρινά μετά από ώρες. «Αργά το βράδυ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο γιατί ανέλαβε ο στρατός, ήρθε λεωφορείο και μας πήγε σε ξενοδοχείο που δεν ανήκει σε κυβερνητικό στέλεχος. Και είμαστε ασφαλείς».

Η Ευα Χαντάβα που βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια να φύγει από το Νεπάλ ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ Γιώργο Καραμπέτσο, τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρέσβη της Ελλάδας στην Ινδία, τον ΠΑΣΑΠ,

Όπως είπε «αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο στο Κατμαντού είναι κλειστό. Οδικώς είναι 6 ώρες να πάω εκεί και αυτό είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν θα μείνω εδώ. Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα πάω αεροπορικώς από τη Μποκάρα που είναι 25 λεπτά μέχρι το Κατμαντού και μετά από εκεί θα φύγω όποτε μπορέσω».

Να σημειωθεί ότι η Εύα Χαντάβα έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Karnali Yashvis και αγωνίζονταν στο Everest Women’s Volleyball League.