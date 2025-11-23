Κόσμος

Οδηγοί καυγάδισαν στη Νεβάδα και σκοτώθηκε 11χρονος – «Δεν ήξερα ότι ήταν παιδί στο αυτοκίνητο», λέει ο 22χρονος που πυροβόλησε

«Το παιδί μου είναι νεκρό», φώναζε ο πατριός του 11χρονου
Άνδρας που φωνάζει
Ο πατριός του 11χρονου και ατάραχος ο δράστης δίπλα του / Χ

Μία ασύλληπτη τραγωδία συνέβη στη Νεβάδα, λίγο έξω από το Λας Βέγκας την προηγούμενη Παρασκευή 14.11.2025, όταν ο καυγάς μεταξύ δύο οδηγών, στοίχισε τη ζωή σε ένα 11χρονο αγόρι.

Ο 11χρονος από τη Νεβάδα, που πήγαινε στο σχολείο με τον πατριό του, σκοτώθηκε όταν ένας άνδρας πυροβόλησε κατά τη διάρκεια καυγά με άλλον οδηγό, σε έναν μποτιλιαρισμένο αυτοκινητόδρομο κοντά στο Λας Βεγγας σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Τάιλερ Μάθιου Τζονς, 22 ετών, συνελήφθη αφού φέρεται να πυροβόλησε μία φορά θανάσιμα και πέτυχε το νεαρό αγόρι που καθόταν στο πίσω κάθισμα ενός υβριδικού SUV, κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης.

Γύρω στις 7:30 το πρωί, στον αυτοκινητόδρομο Interstate 215 στο Χέντερσον, δύο οδηγοί, άρχισαν να οδηγούν επιθετικά με αφορμή την προτεραιότητα σε μία λωρίδα στον δρόμο που στενεύει και προσπερνώντας ο ένας τον άλλο στον γεμάτο αυτοκινητόδρομο.

Το ένα αυτοκίνητο προσπέρασε το άλλο από τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τους οδηγούς να κατεβάζουν τα παράθυρα και να φωνάζουν μεταξύ τους, πριν ο 22χρονος βγάλει όπλο και πυροβολήσει προς το αυτοκίνητο του θύματος.

Ο πατριός του παιδιού χτύπησε τότε εσκεμμένα το αυτοκίνητο του δράστη, αναγκάζοντας και τα δύο οχήματα να σταματήσουν στη μέση του δρόμου – όπου οι δύο άνδρες βγήκαν έξω και άρχισαν να τσακώνονται ξανά.

 

Ένας διερχόμενος αστυνομικός από το Λας Βέγκας σταμάτησε τον καυγά και συνέλαβε τον 22χρονο, ο οποίος σε βίντεο που καταγράφηκε από την κάμερα που είχε πάνω του ο αστυνομικός, εμφανίζεται απαθής μπροστά στον πατριό του 11χρονου που ουρλιάζει, στέκεται απέναντι από τον αστυνομικό και γυρίζει με την πλάτη και τα χέρια πίσω για να του περάσουν χειροπέδες.

Ο πατριός του παιδιού συντετριμμένος, φώναζε στους αστυνομικούς «το παιδί μου είναι νεκρό. Γιε μου!»

Ο 22χρονος, φαίνεται να είπε στον αστυνομικό «Του έριξα, φίλε», και παραδέχτηκε πως «100% δικό μου λάθος. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ένα γ@@@@@@ο παιδί στο πίσω κάθισμα και το σκότωσα» και ότι οι δύο οδηγοί είχαν έναν καβγά στον αυτοκινητόδρομο.

Προσπάθειες ανάνηψης έγιναν στο παιδί, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο, αναφέρει η NYPost.

Ο Τζονς κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία και για χρήση πυροβόλου όπλου εναντίον οχήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 22χρονος που πυροβόλησε, κρατείται στο Κέντρο Κράτησης του Χέντερσον με εγγύηση 20.000 δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία.

