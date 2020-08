Για πρώτη φορά από το 2019, οι Metallica επιστρέφουν στη σκηνή. Κατά κάποιον τρόπο, επιστρέφουν στη σκηνή.

Τα γυρίσματα της νέας συναυλίας τους θα γίνουν κοντά στη γενέτειρα της μπάντας στη Βόρεια Καλιφόρνια, και οι Metallica θα είναι το πρώτο ροκ συγκρότημα που θα συνεργαστεί με τη σειρά Encore Drive-In Nights, στο πλαίσιο της οποίας στις 29 Αυγούστου θα προβληθούν shows σε drive in και υπαίθριους κινηματογράφους στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Το show των Metallica θα περιλαμβάνει υλικό από όλη την καριέρα τους και τη «συναυλία» θα ανοίξει η μπάντα Three Days Grace. Όπως σημειώνει το Rolling Stone, κάθε εισιτήριο εξασφαλίζει την παρουσία έξι ατόμων στο show και ως μπόνους περιλαμβάνει τέσσερα download του «S&M2», ενός άλμπουμ και βιντεοσκοπημένης συναυλίας των Metallica μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του σαν Φρανσίσκο (κυκλοφορεί στις 28 Αυγούστου).

Το «S&M2» βιντεοσκοπήθηκε στο Chase Center του Σαν Φρανσίσκο το 2019 και είναι η πρώτη συνεργασία των Metallica με τη Συμφωνική από το 1999. Το συγκρότημα έδωσε προσφάτως πρόγευση ερμηνείας τους του «Moth Into Flame» (περιλαμβάνεται στην επικείμενη κυκλοφορία) καθώς και των «Nothing Else Matters» και «All Within My Hands».