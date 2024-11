«Οι απώλειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία έφτασαν τις 700.000» λέει η βρετανική στρατιωτική κατασκοπεία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει τις 1.000 ημέρες εχθροπραξιών και παρά το γεγονός ότι η Ρωσία πετυχαίνει σημαντικά κέρδη στο μέτωπο του Ντονέτσκ, αυτό συμβαίνει με μεγάλο κόστος σε εξοπλισμό, μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε σήμερα (27.11.2024) ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα επειδή οι απώλειες στην Ουκρανία αυξάνονται με τέτοιον ρυθμό που επιβαρύνει σημαντικά το στρατιωτικό ιατρικό της σύστημα.

Επίσης, η βρετανική στρατιωτική κατασκοπεία αναφέρει ότι η έλλειψη τεθωρακισμένων οχημάτων στον ρωσικό στρατό και η διαρκής απειλή από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στην απομάκρυνση από το πεδίο των τραυματισμένων Ρώσων στρατιωτικών.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 November 2024.



