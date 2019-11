Οι φλόγες κατασπαράζουν τη Νότια Αυστραλία – Ανυπολόγιστες καταστροφές, χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Nέα μέτωπα άνοιξαν στις καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίουν περιοχές χαμηλής βλάστησης στην Νότια Αυστραλία. Οι εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας αναγκάστηκαν να κόψουν το ρεύμα σε χιλιάδες νοικοκυριά, πάνω από 100 σχολεία ήταν κλειστά και οι κάτοικοι σε περιοχές υψηλού κινδύνου αναζητούσαν σήμερα καταφύγιο.

Η Αυστραλία παλεύει με τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της χώρας εδώ και ημέρες, θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπους σε πολλές κοινότητες. Από τις αρχές του μήνα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν καεί 10 εκατ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και εκτάσεων χαμηλής βλάστησης και έχουν καταστραφεί πάνω από 300 σπίτια.

Σήμερα δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο καθώς 50 πυρκαγιές ξέσπασαν στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, όπου οι αρχές αναβάθμισαν την προειδοποίηση για πυρκαγιά στην κατηγορία «καταστροφική» με τις θερμοκρασίες στην περιοχή να ξεπερνούν τους 42 βαθμούς Κελσίου. «Καταστροφική» σημαίνει ότι εάν ξεσπάσει πυρκαγιά οι πυροσβέστες δεν θα είναι σε θέση να την ελέγξουν δεδομένων των καιρικών συνθηκών.

«Από την ανατολή του ήλιου έως μετά τα μεσάνυχτα, αυτή η πολιτεία θα βιώσει πολύ δύσκολες συνθήκες σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές», δήλωσε ο Μπρέντον Ίντεν, αναπληρωτής επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, στον ραδιοφωνικό σταθμό του δικτύου Australian Broadcasting Corp.

KOALA RESCUE – A woman rescued a koala caught in the middle of a fire in Australia Tues. The woman used her shirt to wrap the badly burned animal. She also offered it water from a bottle. The woman said she was going to bring the koala to a hospital. https://t.co/bHFSwmU7Nh pic.twitter.com/Sz4OSTSdNJ

— CBS4 Miami (@CBSMiami) November 19, 2019