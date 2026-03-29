Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ανοιχτά ΗΠΑ και Ισραήλ για επιθέσεις σε πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή – Το τελεσίγραφο και τα αντίποινα

Νέα ανησυχία προκαλούν οι απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, για τα αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή. Όπως αναφέρουν, τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ στην περιοχή θα θεωρούνται στόχοι αντιποίνων μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα σε ιρανικά πανεπιστήμια, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προειδοποίηση αφορά συγκεκριμένα πανεπιστήμια που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και λειτουργούν σε χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ έχει τεθεί και προθεσμία από το Ιράν μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο Fars, το IRGC κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι έχουν προχωρήσει επανειλημμένα σε βομβαρδισμούς πανεπιστημίων στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη.

Eyewitness video shows debris and damage at the Iran University of Science and Technology (IUST) campus in Tehran following a US-Israeli strike on 28 March. The footage shows rubble, sparks and smoke rising from a damaged building on the campus pic.twitter.com/yBQYCgfBau — TRT World (@trtworld) March 28, 2026

Όπως ανέφερε, «από εδώ και στο εξής όλα τα πανεπιστήμια του σιωνιστικού καθεστώτος και τα αμερικανικά πανεπιστήμια στη Δυτική Ασία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι», καλώντας παράλληλα φοιτητές, προσωπικό αλλά και κατοίκους να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τέτοιες εγκαταστάσεις για λόγους ασφαλείας.

Ποια εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται στη λίστα

Στη λίστα περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Κατάρ, όπως τα Carnegie Mellon University, Georgetown University, Texas A&M University, Northwestern University και Weill Cornell Medicine.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρονται τα NYU Abu Dhabi, American University in Dubai και American University of Sharjah, ενώ στον Λίβανο περιλαμβάνονται το American University of Beirut και το Lebanese American University.

Αντίστοιχα, στο Ιράκ καταγράφονται το American University of Iraq – Baghdad, το American University of Iraq – Sulaimani και το American University of Kurdistan – Duhok.

Τέλος, στη λίστα βρίσκονται το American University of Kuwait στο Κουβέιτ και το American University of Madaba στην Ιορδανία.

Το τελεσίγραφο και τα αντίποινα

Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά από νέα απαίτηση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον να καταδικάσει τις επιθέσεις σε πανεπιστήμια, διαφορετικά θα υπάρξουν αντίποινα.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, με τον απολογισμό να ξεπερνά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τους 1.340 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ.

Σε απάντηση, το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις με drones και πυραύλους, στοχεύοντας το Ισραήλ αλλά και χώρες όπως η Ιορδανία, το Ιράκ και κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, προκαλώντας θύματα, ζημιές σε υποδομές και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και τις αερομεταφορές.

Ιράν: 250 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν πεθάνει από την αρχή του πολέμου

Τουλάχιστον 250 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από τα πλήγματα ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, ενώ εκατοντάδες εκπαιδευτικές δομές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο από την έναρξη των επιθέσεων.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Κέντρου Ενημέρωσης του υπουργείου Παιδείας, Hossein Sadeghi, στο πρακτορείο IRNA, τουλάχιστον 184 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ συνολικά περίπου 600 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί.

Ειδικά στην Τεχεράνη, 16 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 8 μαθητές και 5 δάσκαλοι τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου 200 διοικητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις.