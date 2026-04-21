Κόσμος

Ιράν: Καμία ιρανική αντιπροσωπεία δεν έχει ταξιδέψει ακόμη στο Πακιστάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια, σημείωσε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής τους
FILE PHOTO: A man rides his motorbike past a billboard installed alongside a road as Pakistan prepares to host the U.S. and Iran for peace talks, in Islamabad, Pakistan, April 10, 2026. REUTERS/Waseem Khan/File Photo
Ο χώρος των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν / Reuters

Εντείνεται το διπλωματικό θρίλερ για τις νέες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν καθώς δεν έχει αναχωρήσει ακόμη καμία ιρανική αντιπροσωπεία για το Πακιστάν, ανέφερε σήμερα Τρίτη (21.04.2026) η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η πληροφορία αυτή διαψεύδη διεθνή δημοσιεύματα που ανακοινώνουν ταξίδι Ιρανών αντιπροσώπων στο Ισλαμαμπάντ και προγραμματισμένες ώρες για ειρηνευτικές συνομιλίες με ΗΠΑ – Ιράν.

«Μέχρι στιγμής, καμία ιρανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, είτε πρόκειται για βασική είτε για δευτερεύουσα αντιπροσωπεία», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας πληροφορίες περί του αντιθέτου.

Ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον οποίο επικαλέστηκε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Τεχεράνης Tasnim, προειδοποίησε παράλληλα σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να δώσουν «άμεση και αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια από τους αντιπάλους του.

Η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αναμένεται να εκπνεύσει «την Τετάρτη (22.04.2026) το βράδυ, ώρα ΗΠΑ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο χώρες κατηγορούν η μια την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας αυτής και έχουν και οι δύο ενισχύσει τον έλεγχο στις θαλάσσιες διελεύσεις στον Κόλπο.

Ο Αλί Αμπντολαχί, ο διοικητής του κεντρικού επιτελείου επιχειρήσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Χατάμ Αλ Ανμπίγια, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το πάνω χέρι στο στρατιωτικό πεδίο, όπως και στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, και δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «δημιουργήσει ψευδή αφηγήματα για την κατάσταση στο πεδίο».

