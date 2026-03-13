Οι IDF έβγαλαν λίστα με τους «τρομοκράτες» που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, από την αρχή της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 350 μαχητές που χαρακτηρίζονται ως τρομοκράτες, ανάμεσά τους και 15 υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ.

Οι διοικητές αυτοί που σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση έχουν εξοντωθεί, προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν και φέρονται να συμμετείχαν πρόσφατα στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, ανάμεσά τους και διοικητές της Χεζμπολάχ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένα πλήγματα από αέρα, θάλασσα και ξηρά, με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ενόπλων, μεταξύ των οποίων και βασικά στελέχη οργανώσεων που δρουν από τον Λίβανο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επλήγη και η ανώτερη στρατιωτική ηγεσία που συνδέεται με το ιρανικό καθεστώς στον Λίβανο, γεγονός που –όπως υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός- μειώνει την επιρροή και τον έλεγχο του Ιράν στη χώρα αλλά και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν επηρεάσει σημαντικά τις δυνατότητες διοίκησης, συντονισμού και χρήσης πυροβολικού από τις ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

מתחילת ‘שאגת הארי’: צה״ל חיסל יותר מ-350 מחבלים בהם 15 מפקדים בכירים בארגון הטרור חיזבאללה



במהלך השבוע האחרון, בוצעו שורת תקיפות ממוקדות מהאוויר, מהים ומהיבשה: במהלכן חוסלו מחבלים רבים ובהם מפקדים מרכזיים מארגוני טרור שונים הפועלים משטח לבנון.



בין המפקדים המרכזיים שחוסלו:

-… pic.twitter.com/seF8lPqRcM — Israeli Air Force (@IAFsite) March 13, 2026

Μεταξύ των βασικών διοικητών που εξουδετερώθηκαν:

Ζάιντ Άλι Τζαμάα – Διοικητής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πυρός της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ

Άλι Ρεζά Μπέι-Αζάρ – Διοικητής του Κλάδου Πληροφοριών της Λιβανικής Δύναμης στη μονάδα Quds Force

Αχμάντ Ρασούλι – Επικεφαλής Πληροφοριών στο Σώμα Παλαιστίνης της μονάδας Quds Force

Άλι Μαγχαμ Ταμπάτζα – Διοικητής της Διεύθυνσης «Ιμάμ Χοσεΐν»

Επιπλέον, εξουδετερώθηκαν: