Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα στείλει αντιπυραυλικά συστήματα THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) και περισσότερους Patriot στη Μέση Ανατολή, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, εν μέσω πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς.

«Κατόπιν διεξοδικών συζητήσεων με τον πρόεδρο Μπάιντεν σχετικά με πρόσφατα κλιμακούμενες ενέργειες από το Ιράν και από προσκείμενες (στην Τεχεράνη) δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, διέταξα σήμερα σειρά πρόσθετων μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των θέσεων» των ΗΠΑ στην περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Λόιντ Όστιν.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έκανε γνωστό επίσης ότι έθεσε σε κατάσταση επιφυλακής επιπλέον στρατιωτική δύναμη, η οποία θα είναι έτοιμη να αναπτυχθεί στην περιοχή εφόσον κριθεί απαραίτσχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο οποίο τονίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυναητο. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτών.

Ο 5ος στόλος των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις ρουκέτες που εξαπέλυσαν οι Χούθι πριν από λίγες ημέρες, για τις οποίες δήλωσαν ότι «πιθανότατα είχαν άλλο στόχο» και όχι το αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

The U.S. Navy’s 5th Fleet has released several Images from aboard the Arleigh Burke-Class Destroyer, USS Carney (DDG-64) in the Red Sea, showing the Launch of RIM-66M Surface-to-Air Missiles in order to Intercept the Land-Attack Cruise Missiles that were launched earlier this… pic.twitter.com/UPumunwbiS