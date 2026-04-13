Οι ΗΠΑ απειλούν με αναχαίτιση και κατάσχεση όποιο πλοίο προσπαθήσει να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Με κατηγορηματικό τρόπο, οι ΗΠΑ τονίζουν ότι θα αναχαιτιστεί όποιο πλοίο – ανεξαρτήτως σημαίας – προσπαθήσει να «σπάσει» τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.

Ειδικότερα, η διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, δηλαδή με άλλα λόγια την πρόσβαση στα λιμάνια του Ιράν και τον απόπλου των πλοίων από αυτά.

Μάλιστα, η CENTCOM διευκρίνισε στο σημείωμα προς τους ναυτικούς, το οποίο περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, πως ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 5 μ.μ (ώρα Ελλάδας) και θα αφορά την κυκλοφορία όλων των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας.

«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, αλλαγή πορείας και σύλληψη», επισημαίνουν οι αμερικανικές δυνάμεις.

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς» υπογραμμίζουν στη συνέχεια.

Ο αποκλεισμός «περιλαμβάνει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, για να συμπεριλάβει, όχι να περιοριστεί, σε λιμένες και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου», ανέφερε το σημείωμα, προσθέτοντας ότι θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλων βασικών αγαθών (και) θα υπόκεινται σε έλεγχο.