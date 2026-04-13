Κόσμος

Οι ΗΠΑ αποκλείουν από σήμερα τα ιρανικά λιμάνια και τα Στενά του Ορμούζ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας)
Τάνκερ κοντά στα Στενά του Ορμούζ / REUTERS/Stringer/File Photo

Στον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν προχωρούν οι ΗΠΑ από το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13.4.26), μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών των δύο χωρών στο Πακιστάν, για την οποία η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.

Αφού ενέσκηψε το αδιέξοδο, το Πακιστάν, η χώρα που υπήρξε οικοδέσποινα των διαπραγματεύσεων, κάλεσε να τηρηθεί η ανακωχή δυο εβδομάδων που συμφωνήθηκε την περασμένη Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Όμως καμιά από τις δυο πλευρές δεν έχει εκφραστεί ξεκάθαρα ως αυτό το στάδιο για το μέλλον της κατάπαυσης του πυρός, που θεωρητικά θα διαρκέσει ως την 22η Απριλίου.

Η αποτυχία του εγχειρήματος επιτείνει τους φόβους πως θα ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε 6.000 και πλέον ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, ενώ προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρονται στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω του στενού του Χορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Μετά την αναγγελία του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς (+8%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

