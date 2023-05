Κατάσκοποι της Ουκρανίας βρίσκονται πίσω από την επίθεση με drone που πραγματοποιήθηκε αυτό το μήνα εναντίον της Ρωσίας. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, αναφέρουν οι New York Times.

Η εφημερίδα αναφέρει πως η επίθεση αυτή στη Ρωσία φαίνεται πως εντάσσεται σε μια σειρά κρυφών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν φέρει σε δύσκολη θέση αξιωματούχους στις ΗΠΑ, χώρα που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικού εξοπλισμού της Ουκρανίας.

Η αμερικανική εκτίμηση βασίζεται σε ρωσικές και ουκρανικές επικοινωνίες που έχουν υποκλαπεί, αναφέρουν οι New York Times.

Οι ΗΠΑ υπέκλεψαν ουκρανικές συνομιλίες, στις οποίες αξιωματούχοι έλεγαν πως πιστεύουν ότι η χώρα τους είναι υπεύθυνη για την επίθεση, και υπέκλεψαν επίσης ρωσικές επικοινωνίες, που έδειχναν πως δεν επρόκειτο για κάποια επιχείρηση παραπλάνησης εκ μέρους της Ρωσίας, προσθέτουν.

«Είπαμε αμέσως πως πίσω απ’ αυτό βρισκόταν το καθεστώς του Κιέβου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε σχετικά με το δημοσίευμα.

“Ukraine has nothing to do with the drone attack on the Kremlin” – Andriy Yusov, representative of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense pic.twitter.com/JPRglXLtpp