Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση πυραύλων στην Ουκρανία ύψους 825 εκ. δολαρίων μετά το σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την πώληση όπλων αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, η οποία θα περιλαμβάνει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και σχετικό εξοπλισμό για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, καθώς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης με την Ρωσία φαίνεται να έχουν βαλτώσει

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη (28.08.2025) ότι ενημέρωσε το Κογκρέσο για την πώληση πυραύλων επιθετικών πυρομαχικών μεγάλου βεληνεκούς και συστημάτων πλοήγησης στην Ουκρανία.

Η πώληση θα καλύψει 3.350 πυραύλους ERAM, 3.350 μονάδες GPS, μαζί με εξαρτήματα, ανταλλακτικά και άλλα αξεσουάρ, καθώς και εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων, το Κογκρέσο ενημερώθηκε σχετικά, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων αυτών (Zone 5 Technologies και CoAspire), έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Πρόκειται για το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια χώρας εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δύο άλλες προτεινόμενες πωλήσεις όπλων στην Ουκρανία. Μία αξίας 322 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνας και την προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και μια άλλη αξίας 330 εκατομμυρίων δολαρίων για συστήματα αεράμυνας, καθώς και για τη συντήρηση, επισκευή και γενική επισκευή αυτοκινούμενων πυροβολικών οχημάτων.