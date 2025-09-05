Οι ΗΠΑ έτοιμες να αναλάβουν ρόλο «εγγυητή» σε ζώνη ασφαλείας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το NBC

Ολοένα και πληθαίνουν τα σενάρια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία, με πολλά από αυτά, να κάνουν λόγο για εναέρια επιτήρηση από τις ΗΠΑ αλλά και για τη δημιουργία μίας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

Εάν υπάρξει ποτέ ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο στην επιτήρηση μιας μεγάλης ζώνης ασφαλείας εντός της Ουκρανίας, η οποία προτείνεται ως μέτρο προστασίας της χώρας από τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ανέφεραν τέσσερις πηγές με γνώση σχεδίου που συζητούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις συμμαχικές χώρες της Ουκρανίας, περιλαμβανομένων και των ΗΠΑ, αναφέρει το δικτυο NBC.

Η ζώνη αυτή θα είναι μια εκτεταμένη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή — τα ακριβή σύνορά της δεν έχουν ακόμη καθοριστεί — η οποία θα χωρίζει τα ρωσικά από τα ουκρανικά εδάφη μέσα στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ, λόγω των προηγμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων τους, θα αναλάβουν τον κύριο ρόλο στην παρακολούθηση της ζώνης με drones, δορυφόρους και άλλες μεθόδους συλλογής πληροφοριών, σε συνεργασία όμως με άλλες χώρες που θα συμμετέχουν στην επιτήρηση.

Η ασφάλεια της ζώνης θα μπορούσε να ανατεθεί σε στρατεύματα από χώρες εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμη και το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αμερικανικά στρατεύματα δεν θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να συμφωνήσει σε οποιοδήποτε σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ αποτελεί μείζον ζήτημα για τον ίδιο, γι’ αυτό και οι σχεδιαστές αποφεύγουν ρητά να μιλούν για χρήση δυνάμεων του ΝΑΤΟ ή ακόμα και για χρήση του ίδιου του «ονόματος» της Συμμαχίας.

Αντί γι’ αυτό, οι εγγυήσεις θα στηριχθούν πιθανότατα σε στρατεύματα από χώρες εκτός ΝΑΤΟ και σε ένα «μωσαϊκό» διμερών συμφωνιών της Ουκρανίας με συμμάχους της, που θα παρέχουν διαβεβαιώσεις ασφαλείας χωρίς να ενεργοποιείται το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ («επίθεση σε έναν σημαίνει επίθεση σε όλους»), το οποίο αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα.

Το σχέδιο παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς απαιτείται η συμφωνία τόσο του Πούτιν όσο και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και των ηγετών των χωρών που θα συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο αυτό διαμορφώθηκε μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. Αν και υπήρχαν προσδοκίες ότι η συνάντηση θα οδηγούσε σε νέες διαπραγματεύσεις, ακόμη και σε άμεσο διάλογο μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, η πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία έχει παγώσει. Παρ’ όλα αυτά, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συνεχίζουν τις εργασίες τους για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, που θεωρούνται κλειδί για την επίτευξη ειρήνης.

Την Πέμπτη, μέλη της άτυπης ομάδας συμμάχων, γνωστής ως «συμμαχία των προθύμων», συνεδρίασαν για να εξετάσουν την επίσημη διαμόρφωση πλευρών του σχεδίου. Τη συνάντηση ηγήθηκαν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία αναμένεται να αναλάβουν και την ηγεσία της συνολικής προσπάθειας για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.