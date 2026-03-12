Κόσμος

Οι ΗΠΑ κάνουν «strike» στο Ιράν: Το βίντεο που ανέβασε ο Λευκός Οίκος δείχνει τους Ιρανούς σαν κορίνες του bowling

Φαίνονται ως κορίνες να κρατούν πλακάτ που γράφει «δεν θα σταματήσουμε να φτιάχνουμε πυρηνικά όπλα»
Οι επίσημοι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου και της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, έχουν πάρει «φωτιά» από την αρχή του πολέμου στο Ιράν. Βιντεάκια που δείχνουν τις επιτυχίες των ΗΠΑ στα ιρανικά εδάφη, δεν σταματούν να ανεβαίνουν στα social media, σε μία προσπάθεια να δείξουν πως νικητής της σύγκρουσης είναι η Αμερική και το Ισραήλ. Και αυτό ακόμη και αν το Ιράν δηλώνει έτοιμο για πόλεμο διαρκείας ενώ έχει μπλοκάρει την μεταφορά πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ οδηγώντας στο χείλος του γκρεμού την παγκόσμια οικονομία.

Στο νέο βίντεο που ανέβασε ο Λευκός Οίκος, φαίνεται ο Αμερικανός παίκτης του bowling Πιτ Γουέμπερ να κάνει strike. Κατευθείαν οι κορίνες «παίρνουν ζωή» και ξεκινούν να περπατούν θυμωμένες στην έρημο, κρατώντας πλακάτ που γράφει «δεν θα σταματήσουμε να παράγουμε πυρηνικά όπλα». Οι κορίνες που απεικονίζουν τους αξιωματούχους του καθεστώτος του Ιράν επιστρέφουν στον διάδρομο του bowling για να γίνει ξανά strike από μπάλα στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ.

Εκεί ξεκινούν και τα βίντεο του αμερικανικού στρατού από τους βομβαρδισμούς σε ιρανικούς στόχους.

Το βίντεο τελειώνει απλά με την φράση: «Λευκός Οίκος, Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ».

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τον πόλεμο στο Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα τόσο κατά των ισραηλινών εδαφών όσο και κατά στρατιωτικών βάσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν αυξάνει την πίεση μέσω των Στενών του Ορμούζ, μπλοκάροντας τα δρομολόγια πετρελαιοφόρων και φορτηγών πλοίων, με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να αυξάνεται ραγδιαία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη, εκτιμά πως ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πολύ, τη στιγμή που αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος δηλώνουν πως δεν θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ το πότε θα τελειώσει η κρίση.

