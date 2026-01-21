Συμβαίνει τώρα:
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν και άλλο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Πρόκειται για την έβδομη κατάληψη τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα
Τάνκερ που κατέσχεσαν οι Αμερικανοί
Το τάνκερ που κατέσχεσαν οι Αμερικανοί / US Southern Command X

Τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα πιάστηκε χθες Τρίτη (20.1.26) σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom).

Πρόκειται για την έβδομη κατάληψη τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση σύλληψης του τάνκερ Sagitta.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης.

