Οι ΗΠΑ κατέλαβαν και άλλο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα πιάστηκε χθες Τρίτη (20.1.26) σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom).

Πρόκειται για την έβδομη κατάληψη τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση σύλληψης του τάνκερ Sagitta.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης.