Κόσμος

Βρετανία: Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν – Τεράστια ταλαιπωρία στα αεροδρόμια από το πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία

REUTERS
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Μεγάλες καθυστερήσεις και τεράστιο αριθμό ακυρώσεων έφερε την Τρίτη (8/9/26) σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, το τεχνικό πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία από τον πάροχο ελέγχου NATS.

Τα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ, Μάνστεστερ, Στάνστεντ, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. «Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η αποκατάσταση θα χρειαστεί λίγο χρόνο», τόνισε νωρίτερα ο NATS σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, κάπου ανάμεσα στο… πρόβλημα και στην λύση του, υπάρχουν αμέτρητοι επιβάτες που, όπως φαίνεται στις εικόνες από τα διεθνή πρακτορεία, πρέπει να περάσουν από ώρες ταλαιπωρίας μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.

Μία γυναίκα καταγράφει έναν πίνακα αναχωρήσεων που εμφανίζει ακυρωμένες πτήσεις στον τερματικό σταθμό 5 του αεροδρομίου Heathrow στο Λονδίνο REUTERS / Isabel Infantes
Άνθρωποι κάνουν ουρά για check-in μετά την ακύρωση πτήσεων αναχώρησης στον τερματικό σταθμό 5 του αεροδρομίου Heathrow REUTERS / Isabel Infantes
REUTERS / Isabel Infantes
REUTERS / Isabel Infantes

Το γύρο του κόσμου κάνει και ο χάρτης με τις πτήσεις πριν και μετά, στον εναέριο χώρο της Βρετανίας ενώ γίνεται λόγος για πάνω από 1.000 που έχουν ακυρωθεί!

Λίγο πριν τις 23.00 το βράδυ της Τρίτης (8/9/26) ο αριθμός των πτήσεων που ακυρώθηκαν είχε ως εξής σε 5 μεγάλα αεροδρόμια:

London Heathrow (LHR): 291

Gatwick (LGW): 181

Stansted (STN): 97

Luton (LTN): 88

City (LCY): 64

Αυτό είναι το τελευταίο πρόβλημα που πλήττει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας. Το 2024, η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας της Βρετανίας δήλωσε ότι ο NATS έπρεπε να επανεξετάσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για διακοπές λειτουργίας, μετά τη δυσλειτουργία της αυτόματης επεξεργασίας σχεδίων πτήσεων ένα χρόνο νωρίτερα, που προκάλεσε χάος σε όλα τα αεροδρόμια της Βρετανίας.

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