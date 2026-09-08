Βρετανία: Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν – Τεράστια ταλαιπωρία στα αεροδρόμια από το πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία

Μεγάλες καθυστερήσεις και τεράστιο αριθμό ακυρώσεων έφερε την Τρίτη (8/9/26) σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, το τεχνικό πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία από τον πάροχο ελέγχου NATS.

Τα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ, Μάνστεστερ, Στάνστεντ, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. «Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η αποκατάσταση θα χρειαστεί λίγο χρόνο», τόνισε νωρίτερα ο NATS σε ανακοίνωσή του.

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Ωστόσο, κάπου ανάμεσα στο… πρόβλημα και στην λύση του, υπάρχουν αμέτρητοι επιβάτες που, όπως φαίνεται στις εικόνες από τα διεθνή πρακτορεία, πρέπει να περάσουν από ώρες ταλαιπωρίας μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.