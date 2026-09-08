Θρίλερ με αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο στα Στενά του Ορμούζ

Ένα στρατιωτικό, μη επανδρωμένο υποβρύχιο παρουσίασε βλάβη στη Μέση Ανατολή, ενώ εκτελούσε αποστολή στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι το ελαττωματικό θαλάσσιο drone ήταν παλαιότερο μοντέλο και δεν έφερε απόρρητο εξοπλισμό ηχοεντοπισμού. Παρουσίασε βλάβη πριν από μία και πλέον ημέρα, πρόσθεσε για το υποβρύχιο.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο που χρησιμοποιείται για αποστολές «αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού, επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση του βυθού και εντοπισμό ναρκών».