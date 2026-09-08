Κόσμος

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια με πληρώματα των ΗΠΑ – Εκρήξεις στο νησί Χάργκ

Η προειδοποίηση έγινε αφότου ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από πύραυλο των ΗΠΑ σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το Νησί Χαργκ
Δορυφορική εικόνα που απεικονίζει έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στο νησί Χαργκ
Δορυφορική εικόνα που απεικονίζει έναν σταθμό πετρελαίου στο νησί Χαργκ / Planet Labs PBC/Handout via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρο», ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης (08.09.2026) οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σε απάντηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε όλα τα πληρώματα να απομακρυνθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η προειδοποίηση έγινε αφότου ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από πύραυλο των ΗΠΑ σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το νησί Χαργκ.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τοπικές πηγές, το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού, ανέφερε το πρακτορείο. Δεν υπάρχουν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, από την πλευρά του απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλοια.

«Ο αμερικανικός στρατός (…) κάλεσε να εκκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλοια με στόχο να τα πλήξει. Ανακοινώνω επομένως ότι οποιαδήποτε επίθεσε εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», είπε ο στρατηγός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, τα πρακτορεία Mehr και Fars μετέδιδαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
237
64
58
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Independent: Βρετανία και Ισραήλ σε διπλωματική διαμάχη – Ο λόγος που οι άλλοτε ιστορικοί σύμμαχοι «τα έσπασαν» για τον εποικισμό της Δυτικής Όχθης
Πώς από τον καθοριστικό ρόλο της Βρετανίας στην δημιουργία του Ισραήλ, το Λονδίνο πήρε την απόφαση να επιβάλει κυρώσεις στο σχέδιο επέκτασης του Τελ Αβίβ στην Δυτική Όχθη
Το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ που έκλεινε ως αντίδραση στις εμπορικές κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία κατά των ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη
Άγρια επεισόδια στην Αλβανία: Συγκρούσεις έξω από το κοινοβούλιο, στο περιθώριο διαδήλωσης κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ
Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό
REUTERS
Φρίκη στη Βρετανία: Στη φυλακή Νιγηριανός για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 19χρονης – «Χόρτασες αρκετά, κάποιος όμορφος σε βίασε»
Μιλώντας στην Daily Mail, η νεαρή κοπέλα εξήγησε την φρίκη που βίωσε στα χέρια του 24χρονου Γκιφτ Ολαντέλε, ο οποίος αφού την βίασε την απείλησε «ότι θα την βρει» αν μιλούσε στην αστυνομία
istock
Το Ισραήλ κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ – Αντίποινα για τα μέτρα του Λονδίνου κατά ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη
Η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συντονιστική αποστολή για τη Γάζα ενώ σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ
O Gideon Saar - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ CTK via AP Images
Newsit logo
Newsit logo