Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια με πληρώματα των ΗΠΑ – Εκρήξεις στο νησί Χάργκ

«Δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρο», ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης (08.09.2026) οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σε απάντηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε όλα τα πληρώματα να απομακρυνθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η προειδοποίηση έγινε αφότου ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από πύραυλο των ΗΠΑ σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το νησί Χαργκ.

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Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τοπικές πηγές, το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού, ανέφερε το πρακτορείο. Δεν υπάρχουν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, από την πλευρά του απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλοια.

«Ο αμερικανικός στρατός (…) κάλεσε να εκκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλοια με στόχο να τα πλήξει. Ανακοινώνω επομένως ότι οποιαδήποτε επίθεσε εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», είπε ο στρατηγός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, τα πρακτορεία Mehr και Fars μετέδιδαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.