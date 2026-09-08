Κόσμος

Αλβανία: Συγκρούσεις έξω απο το κοινοβούλιο στο περιθώριο διαδήλωσης κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ

REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ταραχές ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης (8/9/26) στην Αλβανία, μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής.

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου στην Αλβανία και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο οι βουλευτές, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην τεταμένη αντιπαράθεση που ακολούθησε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών που περνούσαν από τον «διάδρομο» που είχαν ανοίξει οι αστυνομικοί.

REUTERS / Florion Goga

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε τον αριθμό των προσαγωγών. Οι διαδηλωτές που κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς ένα αστυνομικό τμήμα για να ζητήσουν «την απελευθέρωση των πολιτών» έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις.

REUTERS / Florion Goga
REUTERS / Florion Goga
REUTERS / Florion Goga
REUTERS / Florion Goga

Η σημερινή ήταν η 101η ημέρα διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φαραωνικό έργο τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν στα τέλη Μαΐου, αφού ξεκίνησαν τα προπαρασκευαστικά έργα σε μια προστατευόμενη ζώνη, στην περιοχή του Ζβέρνετς. Οι διαδηλωτές, που κρατούσαν αλβανικές σημαίες και χάρτινα ροζ φλαμίνγκο -το σύμβολο του κινήματός τους- ζήτησαν επίσης να ακυρωθεί ο νόμος για τις προστατευόμενες περιοχές, που λένε ότι ευνοεί τους επενδυτές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
230
64
58
56
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στη Βρετανία: Στη φυλακή Νιγηριανός για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 19χρονης – «Χόρτασες αρκετά, κάποιος όμορφος σε βίασε»
Μιλώντας στην Daily Mail, η νεαρή κοπέλα εξήγησε την φρίκη που βίωσε στα χέρια του 24χρονου Γκιφτ Ολαντέλε, ο οποίος αφού την βίασε την απείλησε «ότι θα την βρει» αν μιλούσε στην αστυνομία
istock
Το Ισραήλ κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ – Αντίποινα για τα μέτρα του Λονδίνου κατά ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη
Η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συντονιστική αποστολή για τη Γάζα ενώ σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ
O Gideon Saar - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ CTK via AP Images
Newsit logo
Newsit logo