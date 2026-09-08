Αλβανία: Συγκρούσεις έξω απο το κοινοβούλιο στο περιθώριο διαδήλωσης κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ

Ταραχές ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης (8/9/26) στην Αλβανία, μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής.

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου στην Αλβανία και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο οι βουλευτές, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

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Στην τεταμένη αντιπαράθεση που ακολούθησε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών που περνούσαν από τον «διάδρομο» που είχαν ανοίξει οι αστυνομικοί.