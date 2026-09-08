Ο κυκλώνας Lowell σαρώνει τα νησιά στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους στη Χαβάη

Ο κυκλώνας Lowell έπληξε τις δυτικές νήσους του αρχιπελάγους στη Χαβάη, συνοδευόμενος από καταστροφικούς ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες, προτού συνεχίσει την πορεία του σήμερα (8/9/26) προς τα ανοικτά.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (8/9/26), το κέντρο του κυκλώνα, αυτής της καταιγίδας κατηγορίας 2, πέρασε σε απόσταση 65 και 95 χλμ αντίστοιχα από τις νήσους Νιιχάου στη Χαβάη, που είναι αραιοκατοικημένη και Καουάι, η οποία αριθμεί περίπου 70.000 κατοίκους.

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Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Καουάι έκανε γνωστό πως το 91% των πελατών της δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, διευκρινίζοντας πως η «εκτίμηση των ζημιών θα ξεκινήσει όσο το δυνατόν συντομότερα σήμερα το πρωί, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες».

«Καθώς ξημερώνει και το εύρος των ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας Lowell είναι πιο ξεκάθαρο, θέλουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν χωρίς κανένα λόγο νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Έλτον Ούσιο, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών της Καουάι, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ώστε να επιτρέψουν στις ομάδες διάσωσης να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους.

LOWELL IMPACTS 🌀: FOX Weather Storm Specialist Mike Seidel was about to go live on air when a powerful wave swept through, nearly knocking him and the camera operator to the ground. Mike will be live from Kaua'i, Hawaii throughout the day covering the impacts of powerful… pic.twitter.com/wiPz0pFE3f — FOX Weather (@foxweather) September 8, 2026

Στο δελτίο καιρού που εξέδωσε σήμερα (8/9/26) στις 06.00 ώρα Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC) προειδοποιούσε για τον κίνδυνο «ξαφνικών πλημμυρών, καταστροφικών κυμάτων και θυελλωδών ανέμων».

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Άνεμοι ταχύτητας 170 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο πέρασμα της κακοκαιρίας, που αντιστοιχούν σε κυκλώνα κατηγορίας 2.

Ο Lowell είχε για λίγο φθάσει στην κατηγορία 5 την περασμένη εβδομάδα, την υψηλότερη στην κλίμακα Saffir-Simpson – και επρόκειτο να εξασθενίσει σταδιακά κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Breaking : Aftermath Devastating visuals show dirt and debris piled inside a hotel in Kauaʻi, Hawaii USA, following the impacts of Hurricane Lowell recently today. pic.twitter.com/JUkdaFTlCd — World Updates (@Updatesofwworld) September 8, 2026

Η Χαβάη ανακάμπτει ακόμη από τις επιπτώσεις του κυκλώνα Lala, ο οποίος σάρωσε το νότιο τμήμα της τον περασμένο μήνα, με καταστροφικούς ανέμους και σημαντικές πλημμύρες.

Ο Lowell είναι ο τελευταίος αυτήν την ώρα κατά σειρά ενεργός κυκλώνας στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η τροπική καταιγίδα Marie κυκλοφορεί ακόμη σε απόσταση περίπου 1.200 χλμ δυτικά του Σαν Ντιέγκο έχοντας απομακρυνθεί από τις ακτές.

Την περασμένη εβδομάδα τον Ειρηνικό διέσχισαν ταυτόχρονα τρεις κυκλώνες, ένα σπάνιο φαινόμενο που αποδίδεται από τους επιστήμονες στην υπερθέρμανση των υδάτων, την οποία προκαλεί ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο ιστορικής έντασης.