Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν και δεύτερο τάνκερ μετά το ρωσικό «Marinera» – Το ρεσάλτο Αμερικανών κομάντο και η αντίδραση της Μόσχας

Στο στόχαστρο των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ μπήκαν σήμερα (07.01.2026) όχι ένα αλλά δύο ρωσικά τάνκερς που ανήκουν, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» πλοίων που μεταφέρουν παράνομο πετρέλαιο.

Μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ – τον περασμένο Δεκέμβριο – να τεθεί σε ισχύ ένας ναυτικός αποκλεισμός από και προς την Βενεζουέλα σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις – ο «προάγγελος» της στρατιωτικής επιχείρησης για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο – οι ΗΠΑ εντόπισαν τάνκερ που κατάφερε να «ξεφύγει» από τον στενό κλοίο τους.

Αρχικά, οι αμερικανικές δυνάμεις έγιναν τις τελευταίες δύο εβδομάδες «σκιά» του υπό ρωσική σημαία τάνκερ «Marinera» με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα κυνηγητό για την σύλληψή του.

Το δεξαμενόπλοιο, γνωστό παλιότερα ως «Bella 1», φαίνεται πως είχε γλιτώσει από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα, όμως τελικά δεν κατάφερε να σωθεί, ενώ την ίδια μοίρα είχε και ένα άλλο τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που έπλεε στην Καραϊβική Θάλασσα.

Η κατάσχεση του πρώτου τάνκερ

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ κατάφεραν σήμερα (07.01.2026) να κατασχέσουν το «Marinera» σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου των ΗΠΑ που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, όπως μετέδωσε και το Sky News.

Από την πλευρά του, η Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι: «Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό σύμφωνα με ένταλμα που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από το USCGC Munro. Η κατάσχεση αυτή υποστηρίζει την διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου».

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Ακόμα, διευκρινίστηκε ότι η επιχείρηση εκτελέστηκε από τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την υποστήριξη του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Το πλοίο υποβλήθηκε σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2024 ως μέρος ενός «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν παράνομο πετρέλαιο.

Προηγουμένως, η Ρωσία είχε δηλώσει ότι το τάνκερ βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και πως ενεργεί βάσει διεθνούς δικαίου, με αφορμή βίντεο και εικόνες από την ρωσική κρατική τηλεόραση RT, που έδειχνε πλοίο της αμερικανικής ακτοφυλακής να προσεγγίζει το Marinera αλλά και αμερικανικό ελικόπτερο να το επιτηρεί.

A boarding team is currently attempting to land on the Russian tanker “Marinera,” which is being pursued by the U.S. Coast Guard. pic.twitter.com/RVjOuVrO4A — Aurora Borealis (@aborealis940) January 7, 2026

Επίσης, η Μόσχα υπογράμμισε ότι το πλοίο φέρει ρωσική σημαία και κάλεσε τις δυτικές χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – να σεβαστούν το δικαίωμά του στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, κάτι που οι Αμερικανοί αγνόησαν όπως φάνηκε.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, η ρωσική πλευρά αποφάσισε να αναπτύξει πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου ως συνοδεία προστασίας του τάνκερ, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν ήδη αργά.

Δεύτερο τάνκερ κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

Λίγη ώρα αφού οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν το τάνκερ «Marinera», έκαναν γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε επιτυχημένη επιχείρηση κατάσχεσης ενός άλλου πετρελαιοφόρου, του «M/T Sophia» το οποίο έπλεε στην Καραϊβική Θάλασσα και είχε εξίσου υποστεί κυρώσεις για παράνομες δραστηριότητες.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Μάλιστα, η αρμόδια στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ (US SOUTHCOM) δημοσίευσε πλάνα από το ρεσάλτο των αμερικανικών κομάντο κατά την διάρκεια της επιχείρησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το δεξαμενόπλοιο «M/T Sophia» που είναι μέρος ενός «σκιώδους στόλου» κατευθύνεται – υπό την συνοδεία της Ακτοφυλακής – στις ΗΠΑ για να καταστραφεί.

Η αντίδραση της Μόσχας

Για την κατάσχεση του «Marinera» το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι χάθηκε η επαφή με το πλοίο που έπλεε στην ανοιχτή θάλασσα και στα διεθνή ύδατα, καταδικάζοντας την αμερικανική επιχείρηση.

Το Υπουργείο Μεταφορών τονίζει ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στα ύδατα ανοιχτής θάλασσας και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία κατά πλοίων που είναι νομίμως νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών.

Τέλος, επισημαίνει πως στις 24 Δεκεμβρίου 2025, το «Marinera» έλαβε προσωρινή άδεια να πλεύσει υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το ρωσικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο.