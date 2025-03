Οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ρωσία να σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία: «Θα συνομιλήσουμε σήμερα με την Μόσχα»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε σήμερα (12.03.2025) δηλώσεις αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις που είχαν χθες Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι για την πορεία του πολέμου και την πρόταση για εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών με την Ρωσία.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ρωσία να σταματήσει όλες τις εχθροπραξίες και έπειτα πρόσθεσε ότι αργότερα σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για το θέμα αυτό.

«Αν [η Ρωσία] πει όχι, θα μας πει πολλά για το ποιοι είναι οι στόχοι τους και ποια είναι η νοοτροπία τους», είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αν και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα λάβει θετική απάντηση από την ρωσική πλευρά αναφορικά με την πρόταση για εκεχειρίας.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει κάθε δραστηριότητα στο πεδίο της μάχης με αντάλλαγμα ορισμένες ενέργειες εκ μέρους της Ρωσίας».

Έπειτα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση», καθώς «ούτε το Κίεβο ούτε η Μόσχα έχει την στρατιωτική ισχύ και ικανότητα για να πετύχουν τους μαξιμαλιστικούς στόχους που έχουν θέσει».

“There is no military solution to this conflict”



