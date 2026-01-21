Συμβαίνει τώρα:
Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή πυραύλους Patriot, THAAD και ιπτάμενα τάνκερ – Τι αποκαλύπτει η Wall Street Journal

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ έστειλαν επιπλέον σύστημα THAAD στην περιοχή -συγκεκριμένα στο Ισραήλ- ήταν κατά τον πόλεμο των 12 ημερών εναντίον του Ιράν, οπότε βομβαρδίστηκαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του
Patriot system
REUTERS / Fabrizio Bensch / File Photo

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και THAAD, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα «The Wall Street Journal», που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Επιπλέον περίπου 10 ιπτάμενα τάνκερ τύπου KC-135R Stratotanker φαίνεται πως απογειώθηκαν από τις ΗΠΑ. Κάποια από αυτά κατευθύνονται προς την αεροπορική Βάση Al Udeid στο Κατάρ, ενώ τα υπόλοιπα θα σταθμεύσουν στην Ευρώπη.

Η κινητικότητα αυτοί έχει κάνει πολλούς αναλυτές να υποθέτουν πως επίκειται κάποια κίνηση εναντίον του Ιράν ή τουλάχιστον πως οι αμερικανικές δυνάμεις παίρνουν θέσεις ώστε να είναι ανοιχτές όλες οι επιλογές για την όποια απόφαση της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ έστειλαν επιπλέον σύστημα THAAD στην περιοχή -συγκεκριμένα στο Ισραήλ- ήταν κατά τον πόλεμο των 12 ημερών εναντίον του Ιράν, οπότε βομβαρδίστηκαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

