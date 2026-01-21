Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή πυραύλους Patriot, THAAD και ιπτάμενα τάνκερ – Τι αποκαλύπτει η Wall Street Journal

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και THAAD, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα «The Wall Street Journal», που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Επιπλέον περίπου 10 ιπτάμενα τάνκερ τύπου KC-135R Stratotanker φαίνεται πως απογειώθηκαν από τις ΗΠΑ. Κάποια από αυτά κατευθύνονται προς την αεροπορική Βάση Al Udeid στο Κατάρ, ενώ τα υπόλοιπα θα σταθμεύσουν στην Ευρώπη.

Η κινητικότητα αυτοί έχει κάνει πολλούς αναλυτές να υποθέτουν πως επίκειται κάποια κίνηση εναντίον του Ιράν ή τουλάχιστον πως οι αμερικανικές δυνάμεις παίρνουν θέσεις ώστε να είναι ανοιχτές όλες οι επιλογές για την όποια απόφαση της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ.

BREAKING:



Around 10 aerial refueling tankers just left the USA



3-4 of them are heading to the Al Udeid Air Base in Qatar while the rest will land in Europe. WSJ also reports that both Patriot and THAAD air defense systems are being moved to the Middle East. Things are happening pic.twitter.com/NI2TRDq5WG — Visegrád 24 (@visegrad24) January 21, 2026

JUST IN: Washington is reinforcing regional defenses, with additional Patriot and THAAD missile defense systems moving into the Middle East, according to The Wall Street Journal, citing U.S. officials. pic.twitter.com/LOFiUUHh6H — Defence Index (@Defence_Index) January 21, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ έστειλαν επιπλέον σύστημα THAAD στην περιοχή -συγκεκριμένα στο Ισραήλ- ήταν κατά τον πόλεμο των 12 ημερών εναντίον του Ιράν, οπότε βομβαρδίστηκαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του.