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Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή – Ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή

Το USS Theodore Roosevelt αναπτύσσεται μαζί με επιπλέον δύναμη Πεζοναυτών, καθώς παραμένει η ένταση με το Ιράν
USS Theodore Roosevelt
Mass Communication Specialist 3rd Class Nicholas V. Huynh/U.S. Navy via AP
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Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να στείλει ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Πρόκειται για το USS Theodore Roosevelt, ενώ μαζί του αναμένεται να αναπτυχθεί και επιπλέον δύναμη Αμερικανών Πεζοναυτών.

Το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt και οι πρόσθετες δυνάμεις των Πεζοναυτών θα μετακινηθούν στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με όσα δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026.

Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σημαντικά μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνατότητες και ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για πιθανή δράση κατά του Ιράν.

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, τρία αεροπλανοφόρα και δύο μεραρχίες Πεζοναυτών θα έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Ιράν. Τα άλλα δύο αεροπλανοφόρα που βρίσκονται στην περιοχή είναι το USS George Washington και το USS George H.W. Bush.

Το αεροπλανοφόρο Roosevelt αναχώρησε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με την ομάδα κρούσης του από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο, κατευθυνόμενο προς την περιοχή.

Η ανάπτυξη θα δώσει επίσης την ευκαιρία να αξιοποιηθεί μία από τις νέες δυνατότητες που εισάγει το Ναυτικό των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις αεροπλανοφόρων.

Από τον Μάρτιο του 2026, το USS Theodore Roosevelt διαθέτει ένα πλήρως λειτουργικό Κέντρο Μη Επανδρωμένου Αεροπορικού Πολέμου (UAWC) σχεδιασμένο για να διοικεί το MQ-25A Stingray, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αναπτύχθηκε από την Boeing και προορίζεται να γίνει το πρώτο UAV του Ναυτικού των ΗΠΑ που λειτουργεί με βάση αεροπλανοφόρο.

Πηγή: OnAlert.gr

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