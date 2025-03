Οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν στιβαρή κι αξιόπιστη αποτροπή απέναντι στην Κίνα για την Ταϊβάν είπε ο Πιτ Χέγκσεθ

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ έστειλε σήμερα (30.03.2025) ξεκάθαρο «μήνυμα» αποτροπής στην Κίνα για την Ταϊβάν αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου τα εντατικά κινεζικά γυμνάσια προκαλεί ανησυχία στις γειτονικές χώρες.

«Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν μια αξιόπιστη, στιβαρή, έτοιμη για εφαρμογή αποτροπή στην περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού, περιλαμβανομένου του στενού της Ταϊβάν», είπε χαρακτηριστικά ο Πιτ Χέγκσεθ έπειτα από συναντήσεις στο Τόκιο με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Γκεν Νακατάνι.

«Η Ιαπωνία θα ήταν στην πρώτη γραμμή σε κάθε ενδεχόμενο στον δυτικό Ειρηνικό, και είμαστε αλληλέγγυοι (…). Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία είναι σθεναρά ενωμένες απέναντι σε επιθετικές ενέργειες των Κινέζων κομμουνιστών», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου.

«Αυτός είναι ο λόγος που ο υπουργός Νακατάνι και εγώ συζητήσαμε σήμερα την κρίσιμη και επείγουσα κατάσταση ασφαλείας γύρω από την Ιαπωνία, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.

Με τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές παρεισφρήσεις του, το Πεκίνο ενέτεινε τη στρατιωτική πίεση που ασκεί τα τελευταία χρόνια γύρω από την Ταϊβάν, ένα αυτόνομο de facto νησί την κυριαρχία του οποίου όμως διεκδικεί η Κίνα που δεν αποκλείει να πάρει τον έλεγχό του διά της βίας.

«Οι σημερινές συναντήσεις επιβεβαίωσαν την αξιοσημείωτη ισχύ της αμερικανοϊαπωνικής συμμαχίας (…). Για εμένα είναι σαφές πως η συμμαχία μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», επέμεινε ο Χέγκσεθ.

Η Ιαπωνία εξακολουθεί να εξαρτάται από τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της: 54.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στο αρχιπέλαγος, κυρίως στην Οκινάουα, ανατολικά της Ταϊβάν.

Humbled to stand on the hallowed grounds of Iwo Jima, where over 80,000 warriors fought, and more than 26,000 made the ultimate sacrifice. Their courage secured freedom—we honor them, we remember them, and we will never forget them. pic.twitter.com/t58w4ZVVYR