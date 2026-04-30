Οι ΗΠΑ θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον υπερηχητικό πύραυλο Dark Eagle για πλήγματα βαθιά στο έδαφος του Ιράν

Πιο κοντά στην ανάπτυξη του υπερηχητικού πυραύλου «Dark Eagle» στη Μέση Ανατολή βρίσκονται οι ΗΠΑ καθώς θέλουν στοχευμένα πλήγματα κατά στρατιωτικών υποδομών του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το αίτημα για την αποστολή του συστήματος των συγκεκριμένων πυραύλων προήλθε από την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, η οποία φέρεται να υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει μετακινήσει τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων εκτός της εμβέλειας των υφιστάμενων αμερικανικών όπλων, όπως το Precision Strike Missile, που μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 482 χιλιομέτρων.

Σε περίπτωση που δοθεί η έγκριση, η ανάπτυξη του υπερηχητικού όπλου θα αποτελέσει την πρώτη επιχειρησιακή χρήση του, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει επισήμως χαρακτηριστεί πλήρως λειτουργικό. Το συγκεκριμένο σύστημα, γνωστό ως Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) ή «Dark Eagle», διαθέτει εμβέλεια που εκτιμάται στα 2.776 χλμ και έχει σχεδιαστεί για την καταστροφή στόχων υψηλής αξίας και ισχυρά προστατευμένων εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται πως το κόστος κάθε πυραύλου υπολογίζεται περίπου στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο συνολικός αριθμός τους παραμένει περιορισμένος, καθώς εκτιμάται ότι δεν ξεπερνούν τις οκτώ μονάδες. Παράλληλα, κάθε συστοιχία εκτόξευσης του συστήματος φέρεται να κοστίζει περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ισχύει από τις αρχές Απριλίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς οι διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν άκαρπες.

Υπενθυμίζεται ότι μια μονάδα εκτόξευσης του συστήματος Dark Eagle αποτελείται από ένα όχημα που μεταφέρει μια πλατφόρμα χωρητικότητας δύο πυραύλων τύπου All Up Round (AUR) ενώ μια συστοιχία αποτελείται από:

ένα κέντρο διοίκησης – ελέγχου,

τέσσερις πλατφόρμες εκτόξευσης σε τροποποιημένα τρέιλερ τύπου M870A4 με δυνατότητα

ταυτόχρονης εκτόξευσης συνολικά 8 πυραύλων και

από ένα όχημα υποστήριξης ελέγχου πυρός.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξαντλήσει σημαντικό μέρος των αποθεμάτων τους σε stealth πυραύλους cruise τύπου JASSM-ER με περίπου 1.100 πυραύλους να έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής στη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ διαθέτουν αεροπορική υπεροχή σε ορισμένες περιοχές του Ιράν, ωστόσο, η κατάρριψη δεκάδων μη επανδρωμένων MQ-9, καθώς και ορισμένων επανδρωμένων μαχητικών, δείχνει ότι άλλα τμήματα του ιρανικού εναέριου χώρου παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνα.