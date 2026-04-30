Στον «πάγο» ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της Μπετίνα Άντερσον λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον μπορεί να βιάζονται να παντρευτούν αλλά ο πόλεμος στο Ιράν τους έχει αλλάξει τα πλάνα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Page Six, η σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Μπετίνα Άντερσον, έχει ήδη κάνει το προγαμιαίο πάρτι, στο πολυτελές θέρετρο του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ, το Μαρ-α-Λάγκο, με τους δυο τους να θέλουν ο γάμος να γίνει στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαρκεί περισσότερο απ’ όσο αναμενόταν, τα σχέδιά τους φαίνεται να μπαίνουν προσωρινά στον «πάγο».

«Γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένας λαμπερός γάμος στον Λευκό Οίκο, την ώρα που άνθρωποι πεθαίνουν, δεν θα αντιμετωπιζόταν θετικά», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον τους. «Ειδικά μετά το επίσημο δείπνο για τον βασιλιά Κάρολο – θα ήταν υπερβολή όλη αυτή η επισημότητα και η χλιδή».

Όπως αποκάλυψε πηγή: «Θέλουν, να βεβαιωθούν ότι η χρονική στιγμή είναι πολιτικά κατάλληλη πριν ορίσουν ημερομηνία», σημείωσε.

Το προγαμιαίο πάρτι είχε περίπου 85 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων η Ιβάνκα Τραμπ, η Λάρα Τραμπ, η Τίφανι Τραμπ και η Μάρλα Μέιπλς, ενώ παρούσα ήταν και η Κάι Τραμπ, κόρη του Τραμπ Τζούνιορ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα του κλαμπ και διοργανώθηκε από γνωστές κοσμικές παρουσίες του Παλμ Μπιτς. Ο Τραμπ Τζούνιορ εμφανίστηκε κρατώντας ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα και είπε μερικά τρυφερά λόγια.

«Ανυπομονώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με την Μπετίνα», φέρεται να είπε, σύμφωνα με παρευρισκόμενους. «Είναι έξυπνη, γεμάτη αγάπη και φροντίδα».