Βίντεο από το ρεσάλτο των Ισραηλινών στον στολίσκο για τη Γάζα στα ανοιχτά της Κρήτης

«Μετέφεραν ναρκωτικά και προφυλακτικά», υποστήριξε το ΥΠΕΞ του Ισραήλ
Βίντεο από το ρεσάλτο των Ισραηλινών σε στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, φέρνει στο φως το «Global Sumud Flotilla». Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον στρατό του Ισραήλ να εμποδίζει τους ακτιβιστές να βοηθήσουν έμπρακτα τους Παλαιστίνιους οι οποίοι συνεχίζουν και ζουν κάτω από ακραίες συνθήκες.

Μέχρι στιγμής, ο στρατός του Ισραήλ φέρεται πως έχει κατασχέσει 21 από τα σκάφη του στολίσκου που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γάζα από Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία.

Η οργάνωση υποστήριξε μέσω Χ ότι η κατάληψη έγινε σε διεθνή ύδατα, με τον ισραηλινό στρατό να σπάει τις μηχανές και να καταστρέφει τα συστήματα πλοήγησης, αφήνοντας εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους στα σκάφη.

Σύμφωνα με το Anadolu, στις 12 το βράδυ, οι Ισραηλινοί προσέγγισαν τα σκάφη και μισή ώρα αργότερα τους ζήτησαν να αλλάξουν πορεία. Στη συνέχεια ακολούθησε το μπλοκάρισμα των επικοινωνιών αν και οι ακτιβιστές πρόλαβαν να εκπέμψουν SOS.

Στη 1:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης χάθηκε η επαφή με κάποια από τα σκάφη και στις 5 τα ξημερώματα οι ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε σκάφη και να τα αναχαίτισαν ανοιχτά της Κρήτης.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σταμάτησε περίπου 175 ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» που αναχώρησε αυτό το μήνα από τις ευρωπαϊκές ακτές και οι άνθρωποι αυτοί κατευθύνονται πλέον προς το Ισραήλ.

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του στολίσκου βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το υπουργείο μέσω του X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το ίδιο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία».

«Μετέφεραν ναρκωτικά και προφυλακτικά», υποστήριξε το ΥΠΕΞ του Ισραήλ.

Νωρίτερα οι οργανωτές αυτού του στολίσκου που μεταφέρει φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές οι οποίοι επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, είχαν ανακοινώσει ότι τα πλοία τους περικυκλώθηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης.

