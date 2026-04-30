Βίντεο από το ρεσάλτο των Ισραηλινών στον στολίσκο για τη Γάζα στα ανοιχτά της Κρήτης

Βίντεο από το ρεσάλτο των Ισραηλινών σε στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, φέρνει στο φως το «Global Sumud Flotilla». Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον στρατό του Ισραήλ να εμποδίζει τους ακτιβιστές να βοηθήσουν έμπρακτα τους Παλαιστίνιους οι οποίοι συνεχίζουν και ζουν κάτω από ακραίες συνθήκες.

Μέχρι στιγμής, ο στρατός του Ισραήλ φέρεται πως έχει κατασχέσει 21 από τα σκάφη του στολίσκου που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γάζα από Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία.

Η οργάνωση υποστήριξε μέσω Χ ότι η κατάληψη έγινε σε διεθνή ύδατα, με τον ισραηλινό στρατό να σπάει τις μηχανές και να καταστρέφει τα συστήματα πλοήγησης, αφήνοντας εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους στα σκάφη.

INTERCEPTION HAPPENING NOW pic.twitter.com/lwXVnysDV7 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026

Σύμφωνα με το Anadolu, στις 12 το βράδυ, οι Ισραηλινοί προσέγγισαν τα σκάφη και μισή ώρα αργότερα τους ζήτησαν να αλλάξουν πορεία. Στη συνέχεια ακολούθησε το μπλοκάρισμα των επικοινωνιών αν και οι ακτιβιστές πρόλαβαν να εκπέμψουν SOS.

Στη 1:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης χάθηκε η επαφή με κάποια από τα σκάφη και στις 5 τα ξημερώματα οι ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε σκάφη και να τα αναχαίτισαν ανοιχτά της Κρήτης.

Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel.



In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels pic.twitter.com/0sz8kDpKLX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σταμάτησε περίπου 175 ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» που αναχώρησε αυτό το μήνα από τις ευρωπαϊκές ακτές και οι άνθρωποι αυτοί κατευθύνονται πλέον προς το Ισραήλ.

– Global Sumud Flotilla near Crete



April 29, 2026



GMT – Israeli speedboats, 21:30 GMT – Forces identify themselves, order course change

21:30… pic.twitter.com/2WtkWRB5fN — Anadolu English (@anadoluagency) April 30, 2026

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του στολίσκου βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το υπουργείο μέσω του X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το ίδιο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία».

«Μετέφεραν ναρκωτικά και προφυλακτικά», υποστήριξε το ΥΠΕΞ του Ισραήλ.

This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Νωρίτερα οι οργανωτές αυτού του στολίσκου που μεταφέρει φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές οι οποίοι επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, είχαν ανακοινώσει ότι τα πλοία τους περικυκλώθηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης.