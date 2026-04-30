Ο Ντόναλντ Τραμπ κοροϊδεύει τον επικεφαλής της NASA για τα μεγάλα αυτιά του

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια αμήχανη συζήτηση στο Οβάλ Γραφείο καθώς συναντούσε το πλήρωμα του Artemis II της NASA και επαίνεσε τον διοικητή της NASA για τα «όμορφα αυτιά».

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα σκεφτόταν να μεταφέρει την έδρα της NASA μόλις λήξει η μίσθωσή τους στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ γύρισε να ρωτήσει αν ο Διοικητής Τζάρεντ Ισαάκμαν άκουσε την ίδια ερώτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λοιπόν, ο καλύτερος άνθρωπος για να σας το πει αυτό είναι ένας άνθρωπος που στέκεται εδώ πέρα», είπε ο Τραμπ. «Άκουσες αυτήν την ερώτηση με αυτά τα όμορφα αυτιά σου;»

«Έχει εξαιρετική ακοή. Ξέρεις, έχει εξαιρετική ακοή», πρόσθεσε ο πρόεδρος, προκαλώντας ένα άβολο γέλιο από τον Ισαάκμαν που στεκόταν δίπλα στα μέλη του πληρώματος του Artemis II.

«Κόλπο του εμπορίου, κύριε», απάντησε ο Τζάρεντ Ισαάκμαν πριν συνεχίσει να απαντά στην ερώτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι ότι έχουμε δέκα καταπληκτικά κέντρα σε όλη τη χώρα που όλα λειτουργούν για να συμβάλουν στην αποστολή που μπορούμε να αναλάβουμε, όπως το Artemis II.

«Νομίζω ότι όσον αφορά την έδρα, έχουμε πολλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται πολύ για την αποστολή μας, οπότε το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ στην Ουάσινγκτον μας δίνει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη [και] να βεβαιωθούμε ότι παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις για το έθνος μας».

Η στιγμή είχε τον Τζο Χάντσον, δημοσιογράφο της Washington Post που βρισκόταν στην αίθουσα εκείνη την ώρα, να την αναδημοσιεύσει στο X και να γράψει ότι «δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτό συνέβη».

can’t believe that just happened: Trump got a NASA question and deferred to NASA administrator Jared Isaacman, saying “the best man to tell you that is the man sitting right over here. You heard that question with those beautiful ears of yours … He’s got super hearing” pic.twitter.com/Gw5Eakwhpq — John Hudson (@John_Hudson) April 29, 2026

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ενώ σιωπή έπεσε στο Οβάλ Γραφείο, η στιγμή διασκέδασε τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν που έγραψε: «Σίγουρα ζούμε σε μια προσομοίωση».

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω μέχρι που είδα το βίντεο», είπε ένας δεύτερος χρήστης. «Κάτι κατευθείαν από το Γραφείο».

«Νομίζω ότι ο Διοικητής μπορεί να το αντέξει. Κάνει απίστευτα καλή δουλειά», έγραψε ένας άλλος.

«Στο διάστημα, ΜΠΟΡΕΙ να σε ακούσει να ουρλιάζεις», αστειεύτηκε ένας σχολιαστής.

Άλλοι, ωστόσο, ήταν λιγότερο ευχαριστημένοι με την έκκληση του προέδρου.

«Τόσο αναίσθητος, που ο τύπος είναι κυριολεκτικά υπεύθυνος για τη NASA και το μόνο που μπορεί να κάνει ο Τραμπ είναι να κοροϊδεύει τα αυτιά του; Γελοίο», είπε ένας.

«Όχι ότι είχε ποτέ φίλτρο… αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει φίλτρο τώρα. Χοντροκομμένο. Σκληρό».

«Κάθε μέρα είναι μια τελετουργία ταπείνωσης για όλους σε αυτό το καθεστώς», είπε ένας τρίτος.