O ράπερ Yung Lean, οι GENER8TION και ο Romain Gavras γράφουν ιστορία με το βίντεο οπτική πανδαισία που έγινε viral

Ακόμα και αν δεν είσαι λάτρης της ραπ μουσικής όταν πέφτεις πάνω στο music video του σουηδού ράπερ Yung Lean κολλάς.

Αυτό το έπαθαν εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο βλέποντας στις οθόνες τους την οπτική πανδαισία που δημιούργησαν ο Yung Lean με τους GENER8ION. Όπως γράφουν πολλοί, ξεπερνά τα όρια ενός κανονικού μουσικού βίντεο γιατί η σκηνοθεσία του Romain Gavras και η χορογραφία από τον θρυλικό Γάλλο χορογράφο Damien Jalet είναι συγκλονιστικές.

Ο Jonatan Aron Leandoer Håstad όπως είναι το όνομα του Yung Lean, γεννήθηκε μόλις το 1996 και θεωρείται μία από τις προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πρώιμη εποχή της cloud rap. Ο Yung Lean έγινε γνωστός το 2013 με το τραγούδι του “Ginseng Strip 2002”, το οποίο έγινε viral στο YouTube. Αργότερα την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του mixtape, Unknown Death 2002, και την επόμενη χρονιά, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του, Unknown Memory.

Έκτοτε, ο Yung Lean κυκλοφόρησε τα mixtapes Frost God (2016), Poison Ivy (2018) και Stardust (2022), καθώς και τα στούντιο άλμπουμ Warlord (2016), Stranger (2017), Starz (2020), Psykos (2024) και Jonatan (2025). Κυκλοφόρησε τα άλμπουμ Nectar (2019), Blodhundar & Lullabies (2020) και Sugar World (2023) με το ψευδώνυμο Jonatan Leandoer96, ένα project που ξεφεύγει από τις hip-hop ρίζες του και ενσωματώνει στοιχεία indie rock και neofolk.

Γεννήθηκε από πατέρα ποιητή και συγγραφέα φαντασίας, ιδιοκτήτη εκδοτικού οίκου και η μητέρα του ήταν για χρόνια ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνεργάστηκε με ομάδες LGBT στη Ρωσία, το Βιετνάμ και τη Νότια Αμερική, αλλά και πρέσβης της Σουηδίας στην Αλβανία από το 2019 έως το 2023.

Ο Yung Lean πέρασε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στη Λευκορωσία, και στη συνέχεια η οικογένεια επέστρεψε στη Σουηδία και εγκαταστάθηκε στη Στοκχόλμη.

Μεγάλωσε στο Σόντερμαλμ και στο Γυμνάσιο ήταν ανήσυχος. Έμπλεκε συχνά σε μπελάδες επειδή έπαιρνε ναρκωτικά ή έγραφε γκράφιτι. Όταν ήταν 15 ετών, τέθηκε υπό επιτήρηση για χρήση κάνναβης.

Ο Yung Lean άρχισε να αναπτύσσει ενδιαφέρον για τη μουσική χιπ χοπ, ακούγοντας το Get Rich or Die Tryin’ του 50 Cent, τον Mitt Kvarter των Latin Kings και το Illmatic του Nas. Αυτές ήταν οι πρώιμες επιρροές του. Από τότε μέχρι σήμερα έφτασε να ανακοινώσει το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, Jonatan, στις 21 Ιανουαρίου 2025.

Τον Ιούνιο του 2025, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο 256 GB. Το βιβλίο περιέχει εκατοντάδες φωτογραφίες που τράβηξε με το τηλέφωνό του μεταξύ 2014 και 2024.