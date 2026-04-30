Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μπαγκλαντές: Πατέρας έβαλε το σώμα του «ασπίδα» για να σώσει το βρέφος του που έπεσε στις ράγες τρένου – Συγκλονιστικό βίντεο

Συνολικά 8 βαγόνια πέρασαν από πάνω τους, αλλά μπαμπάς και παιδί γλίτωσαν χωρίς ούτε μία γρατζουνιά
Βρέφος

Συγκλονιστικό βίντεο μας έρχεται από το Μπαγκλαντές, που αποτυπώνει την υπεράνθρωπη προσπάθεια ενός πατέρα να σώσει το βρέφος του που έπεσε στις ράγες τρένου.

Τα πλάνα κόβουν την ανάσα. Αυτόπτης μάρτυρας καταγράφει καρέ – καρέ το τρένο να περνά πάνω από το σώμα του πατέρα που λειτουργεί ως «ασπίδα» για το βρέφος του.

Ο πατέρας κάνει υπομονή, και κρατά σφιχτά το παιδί του ελπίζοντας να μην χτυπήσει. Με το που το τρένο περνά από πάνω τους, τόσο η μητέρα του όσο και οι υπόλοιποι επιβάτες «πέφτουν» πάνω στο μωρό για να δουν αν είναι καλά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά 8 βαγόνια πέρασαν από πάνω τους, αλλά μπαμπάς και παιδί γλίτωσαν χωρίς ούτε μία γρατζουνιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
126
95
81
55
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo