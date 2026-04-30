Μπαγκλαντές: Πατέρας έβαλε το σώμα του «ασπίδα» για να σώσει το βρέφος του που έπεσε στις ράγες τρένου – Συγκλονιστικό βίντεο

Συγκλονιστικό βίντεο μας έρχεται από το Μπαγκλαντές, που αποτυπώνει την υπεράνθρωπη προσπάθεια ενός πατέρα να σώσει το βρέφος του που έπεσε στις ράγες τρένου.

Τα πλάνα κόβουν την ανάσα. Αυτόπτης μάρτυρας καταγράφει καρέ – καρέ το τρένο να περνά πάνω από το σώμα του πατέρα που λειτουργεί ως «ασπίδα» για το βρέφος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας κάνει υπομονή, και κρατά σφιχτά το παιδί του ελπίζοντας να μην χτυπήσει. Με το που το τρένο περνά από πάνω τους, τόσο η μητέρα του όσο και οι υπόλοιποι επιβάτες «πέφτουν» πάνω στο μωρό για να δουν αν είναι καλά.

Dramatic video from a railway station in Bangladesh shows a father shielding his infant underneath a moving train after the child fell off the platform.



Local media reported that both escaped unharmed after eight carriages passed over them. pic.twitter.com/tctiHD04yB — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 30, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά 8 βαγόνια πέρασαν από πάνω τους, αλλά μπαμπάς και παιδί γλίτωσαν χωρίς ούτε μία γρατζουνιά.