Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν σχεδόν το 25% των προηγμένων πυραύλων THAAD στον 12ημερο πόλεμο Ισραήλ και Ιράν

Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον ρόλο που έπαιξαν τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας τύπου THAAD που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ, για να το προστατέψουν από τα μπαράζ επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν κατά την διάρκεια του 12ημερου πολέμου από τις 13 έως τις 24 Ιουνίου 2025.

Οι ΗΠΑ είχαν μεταφέρει, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, τα αντιπυραυλικά αυτά συστήματα με στόχο να ενισχύσουν το πολυδιάστατο δίκτυο αεροπορικής προστασίας του Ισραήλ από βαλλιστικούς πυραύλους τόσο του Ιράν όσο και τον ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Όπως αποκάλυψε το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές πληροφόρησης που έχουν γνώση των αποστολών που εκτέλεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις αεράμυνας στον πόλεμο, τα βλήματα αναχαίτισης των THAAD έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν 100 με 150 πυραύλους από τα συστήματα αεράμυνας THAAD κατά την διάρκεια του 12ημερου πολέμου Ισραήλ – Ιράν, με τον καθένα να κοστίζει περίπου 12,7 εκατομμύρια δολάρια.

Αμερικανοί στρατιώτες ελέγχουν πυραυλικό σύστημα THAAD / Φωτογραφία U.S Army

Με άλλα λόγια, χρησιμοποιήθηκε το 25% του συνόλου των αντιαεροπορικών πυραύλων που διαθέτουν οι ΗΠΑ για τα συστήματα THAAD. Ενδεικτικό είναι ότι ετησίως παράγονται 11 τέτοιο πύραυλο, σύμφωνα με το CNN.

Από την άλλη πλευρά, το Jewish Institute for National Security of America (JINSA), ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, υποστήριξε ότι τα THAAD κατέρριψαν περίπου του μισούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ οι υπόλοιποι εξουδετερώθηκαν από τα πυραυλικά συστήματα αεράμυνας τύπου Arrow-2 και Arrow-3.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου τον περασμένο μήνα, 201 εκ των οποίων καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την JINSA. Από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, 29 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 3.000 τραυματίστηκαν.

Τα χαρακτηριστικά του

Το σύστημα πυραυλικής αεροπορικής άμυνας THAAD έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από εχθρικές εισερχόμενες απειλές, όπως τακτικά βαλλιστικά βλήματα ή και πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειες, μέχρι 200 χιλιόμετρα και σε υψόμετρο 150 χιλιομέτρων, ενώ μια πυροβολαρχία έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει ταυτόχρονα έως και 48 εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό προηγμένων συστημάτων ραντάρ, το THAAD είναι το μόνο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ που μπορεί να εμπλέξει και να καταστρέψει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μέσου βεληνεκούς τόσο έξω από την ατμόσφαιρα της Γης όσο μέσα στην ατμόσφαιρα, στην τελική φάση πτήσης των πυραύλων.

Infographic με τον τρόπο λειτουργίας μιας πυροβολαρχίας THAAD / Φωτογραφία U.S Army

Το σύστημα THAAD χρησιμοποιεί τεχνολογία hit-to-kill, δηλαδή τα βλήματα συγκρούονται με την απειλή για να την εξουδετερώσουν με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν συνολικά επτά πυροβολαρχίες με συστήματα THAAD, ενώ η μία πυροβολαρχία κοστίζει πάνω από 800 εκατ. δολάρια και αποτελείται από:

το πανίσχυρο ραντάρ τύπου AN/TPY-2,

δύο κινητές μονάδες διοίκησης – ελέγχου,

σύστημα ελέγχου πυρός και επικοινωνίας,

τουλάχιστον έξι συστήματα εκτόξευσης τοποθετημένα σε φορτηγό,

με το κάθε σύστημα εκτόξευσης να διαθέτει οκτώ βλήματα αναχαίτισης.

Η πυροβολαρχία συστημάτων THAAD μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα από μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 και C-5 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ωστόσο το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες και λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των THAAD στο Ισραήλ.