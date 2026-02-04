Κόσμος

Οι ΗΠΑ χτύπησαν στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία – Κατέστρεψαν αποθήκη οπλισμού

Τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ στη Συρία σημειώθηκαν από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 2026
Συρία
REUTERS / Khalil Ashawi

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πέντε χτυπήματα τις προηγούμενες μέρες στη Συρία εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ στη Συρία σημειώθηκαν από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 2026.

Σε ένα εξ αυτών καταστράφηκε χώρος αποθήκευσης όπλων, ο οποίος επλήγη με 50 βλήματα ακριβείας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM, υπογράμμισε πως τα πλήγματα «καταδεικνύουν τη διαρκή προσήλωση και την αποφασιστικότητά μας στο να αποτρέψουμε την ανασυγκρότηση του ΙΚ στη Συρία».

Από τα τέλη του περασμένου έτους, αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ στη Συρία, σε αντίποινα για την ενέδρα της 13ης Δεκεμβρίου στην Παλμύρα όπου σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες κι ένας διερμηνέας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
222
135
102
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ξεκάθαρη προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ
Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, οι Ιρανοί επανήλθαν με πρόταση για διαπραγματεύσεις στο Ομάν και οι Αμερικανοί απάντησαν αρνητικά
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo