Οι ΗΠΑ χτύπησαν στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία – Κατέστρεψαν αποθήκη οπλισμού

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πέντε χτυπήματα τις προηγούμενες μέρες στη Συρία εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ στη Συρία σημειώθηκαν από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 2026.

Σε ένα εξ αυτών καταστράφηκε χώρος αποθήκευσης όπλων, ο οποίος επλήγη με 50 βλήματα ακριβείας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM, υπογράμμισε πως τα πλήγματα «καταδεικνύουν τη διαρκή προσήλωση και την αποφασιστικότητά μας στο να αποτρέψουμε την ανασυγκρότηση του ΙΚ στη Συρία».

Από τα τέλη του περασμένου έτους, αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ στη Συρία, σε αντίποινα για την ενέδρα της 13ης Δεκεμβρίου στην Παλμύρα όπου σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες κι ένας διερμηνέας.