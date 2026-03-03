Κόσμος

Οι Κλίντον για Επστάιν: «Πίστευα ότι τα κορίτσια στο αεροπλάνο του ήταν αεροσυνοδοί» λέει ο Μπιλ – Εκνευρισμένη η Χίλαρι

Το όνομα του 79χρονου Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται επανειλημμένα σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες αναφορικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Επστάιν, ωστόσο ο πρώην πρόεδρος ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον / Reuters

Ο Μπιλ Κλίντον κατέθεσε την Παρασκευή (27.02.2026) κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν. Επέμεινε στην αρχική του θέση πως «δεν είχε ιδέα» για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Τζέφρι Επστάιν.

Τόνισε πως δεν θα πετούσε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή εάν είχε οποιαδήποτε υπόνοια για τις παρανομίες του. «Ξέρω τι έκανα και, το σημαντικότερο, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα μεμπτό» είπε ο Μπιλ Κλίντον στην εναρκτήρια δήλωσή του για τον Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πρόσθεσε ότι «κατά τις περιορισμένες επαφές τους» δεν έγινε ποτέ μάρτυρας κάποιου στοιχείου «για το τι πραγματικά συνέβαινε» και επανέλαβε ότι είχε διακόψει κάθε σχέση με τον χρηματιστή πάνω από δέκα χρόνια πριν από τον θάνατό του στη φυλακή, το 2019.

Σ’ ένα απόσπασμα της κατάθεσής του ο Κλίντον αναφέρει ότι πίστευε πως τα κορίτσια και οι γυναίκες που είχε μαζί του στο αεροπλάνο ο Επστάιν ήταν αεροσυνοδοί. Ειδικά, στο ερώτημα “αν οι αεροσυνοδοί φοράνε τυπικά ενδυματολογικά τζιν και μπλουζάκι;”. Μετά από μια μεγάλη παύση, ο Κλίντον απάντησε πως στα “ιδιωτικά αεροπλάνα δεν είναι απαραίτητη η στολή”.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος κατέθεσε μία ημέρα μετά τη σύζυγό του, την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον. Η τελευταία είπε στους βουλευτές ότι δεν θυμάται να έχει συναντηθεί ποτέ με τον Επστάιν και δεν έχει τίποτα να πει για τα σεξουαλικά εγκλήματά του. Η Χίλαρι Κλίντον είπε ότι μεταξύ άλλων, κατά την επτάωρη κατάθεσή της, ρωτήθηκε από την Επιτροπή για τα UFO και για μια θεωρία συνωμοσίας του 2016.

Το όνομα του 79χρονου Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται επανειλημμένα σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες αναφορικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Επστάιν, ωστόσο ο πρώην πρόεδρος ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι.

Ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται σε αρχεία του Τζέφρι Επστάιν
Ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται σε αρχεία του Τζέφρι Επστάιν / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS
Μπιλ Κλίντον και Τζέφρι Επστάιν
O Μπιλ Κλίντον με τον Τζέφρι Επστάιν / U.S. Justice Department/Handout via REUTERS
Μπιλ Κλίντον
Ο Μπιλ Κλίντον σε τζακούζι του Επστάιν / U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Ο Μπιλ Κλίντον πέταξε πολλές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστάιν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Σε κάποια από τα έγγραφα της υπόθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης εικονίζεται ο ίδιος, με γυναίκες το πρόσωπο των οποίων έχει σβηστεί. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Τζέιμς Κόμερ είπε ότι σκοπεύει να τον ρωτήσει για αυτές τις φωτογραφίες, καθώς και για την ανάμιξη του Επστάιν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του ζεύγους.

Χίλαρι Κλίντον για φωτογραφίες του Μπιλ με γυναίκες να του κάνουν μασάζ: «Δεν είμαι εδώ για να πω την άποψη μου»

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε την Πέμπτη (26.02.2026) ότι δεν έχει καμία πληροφορία για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν και προέτρεψε τους βουλευτές να ζητήσουν να καταθέσει ενόρκως ο Ντόναλντ Τραμπ για τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό «αρπακτικό» που υπήρξε φίλος του επί χρόνια.

«Δεν θυμάμαι να συνάντησα ποτέ τον κύριο Επστάιν. Δεν πέταξα ποτέ με το αεροσκάφος του, ούτε επισκέφθηκα το νησί του, τα σπίτια ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω», αναφέρεται στη δήλωση της Χίλαρι Κλίντον προς την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ερωτηθείσα για το πώς νιώθει που βλέπει φωτογραφίες του συζύγου της Μπιλ Κλίντον, να του κάνουν μασάζ νέα κορίτσια στο τζακούζι, εκείνη απάντησε πως “δεν είμαι εδώ για να πω την άποψη μου. Είμαι εδώ για να απαντήσω όσα καλύτερα μπορώ.”

Η πρώην πρώτη κυρία και πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Χίλαρι Κλίντον διαβεβαίωσε ότι ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Επστάιν.

Ερωτηθείσα από μια δημοσιογράφο «είστε 100% σίγουρη ότι ο πρώην πρόεδρος δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Επστάιν;» η κ. Κλίντον απάντησε «ναι, είμαι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
76
68
63
47
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: Γιατί ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ χτυπάει τον Πούτιν «εκεί που πονάει»
Ο Ρώσος πρόεδρος γνωρίζει καλά ότι οι δικτάτορες που συγκεντρώνουν τόση δύναμη, τείνουν να εγκαταλείπουν την εξουσία με έναν από δύο τρόπους: «Είτε με χειροπέδες είτε μέσα σε ένα φέρετρο»
In this picture released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, right, speaks with Russia's President Vladimir Putin, in Tehran, Iran, Friday, Sept. 7, 2018. A portrait of the late Iranian revolutionary founder Ayatollah Khomeini hangs on the wall. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)
Τι είναι το πυραυλικό σύστημα Patriot που στέλνει η Ελλάδα στην Κάρπαθο
Πρόκειται για το σημαντικότερο αμυντικό πυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού - Μια συστοιχία Patriot είναι ιδιαίτερα ακριβή, με την πλήρη εγκατάσταση των εκτοξευτών, των ραντάρ και των πυραύλων αναχαίτισης να κοστίζει πάνω από 1 δισ. δολάρια
FILE - A Patriot missile mobile launcher is displayed outside the Fort Sill Army Post near Lawton, Okla., on March 21, 2023. (AP Photo/Sean Murphy, File)
Ο Τραμπ «δείχνει τα δόντια» του: «Έχουμε απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών, οι πόλεμοι μπορούν να κρατήσουν για πάντα»
Κατηγόρησε τον «κοιμισμένο» Τζο Μπάιντεν πως ξόδεψε χρόνο και χρήματα για να βοηθήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρίζοντάς του υπερσύγχρονο εξοπλισμό
Ντόναλντ Τραμπ 6
Newsit logo
Newsit logo