Τζέφρι Επστάιν: Η Χίλαρι Κλίντον δηλώνει άγνοια για τη δράση του και ζητά να καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ

Η Χίλαρι Κλίντον δηλώνει ότι «δεν θυμάται» αν συναντήθηκε ποτέ με τον Τζέφρι Επστάιν και προτρέπει τη Βουλή να ζητήσει ένορκη κατάθεση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ΝτόναλντΤραμπ για την υπόθεση του διαβόητου σεξουαλικού εγκληματία.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον δήλωσε την Πέμπτη (26.02.2026) ότι δεν έχει καμία πληροφορία για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Επστάιν και προέτρεψε τους βουλευτές να ζητήσουν να καταθέσει ενόρκως ο Ντόναλντ Τραμπ για τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό «αρπακτικό» που υπήρξε φίλος του επί χρόνια.

«Δεν θυμάμαι να συνάντησα ποτέ τον κύριο Επστάιν. Δεν πέταξα ποτέ με το αεροσκάφος του, ούτε επισκέφθηκα το νησί του, τα σπίτια ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω», αναφέρεται στη δήλωση της πρώην υπουργού προς την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Κλίντον καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών στην επιτροπή που ερευνά την υπόθεση Επστάιν, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι έβαλαν στο στόχαστρο μία από τους παλιούς πολιτικούς αντιπάλους του Προέδρου Τραμπ.

Η πρώην υπουργός και πρώην πρώτη κυρία, που ήταν υποψήφια για την προεδρία το 2016 αλλά ηττήθηκε από τον Τραμπ, δηλώνει ότι δεν θυμάται καν να συναντήθηκε ποτέ με τον Επστάιν και δεν γνωρίζει τίποτα για τα εγκλήματά του. Έχει κατηγορήσει την επιτροπή, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, ότι προσπαθεί να στρέψει την προσοχή μακριά από τους δεσμούς του Τραμπ με τον Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, πριν από τη δίκη του για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς.

Η Κλίντον καταθέτει στην επιτροπή από την Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, κοντά στην κύρια κατοικία της. Ο πρώην Πρόεδρος, Μπιλ Κλίντον πρόκειται να καταθέσει την Παρασκευή (27.02.2026).

Πολλοί Δημοκρατικοί πίεζαν τους Κλίντον να καταθέσουν

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, αρνήθηκε ότι η έρευνα είναι μια κομματική προσπάθεια με στόχο την αντίπαλο του Τραμπ στις εκλογές του 2016, σημειώνοντας ότι πολλοί Δημοκρατικοί πίεζαν τους Κλίντον να καταθέσουν. «Κανείς δεν κατηγορεί επί του παρόντος τους Κλίντον για κανένα αδίκημα», είπε.

Σύμφωνα με τον Κόμερ, η επιτροπή επιδιώκει να μάθει τυχόν επαφές που είχε η Χίλαρι Κλίντον με τον Επστάιν, την ανάμιξή του στο φιλανθρωπικό έργο του ζεύγους και οποιαδήποτε σχέση μπορεί να είχε η πρώην υπουργός με τη φυλακισμένη συνεργό του Επστάιν, την Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία είπε ωστόσο σε δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν στην επιτροπή τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. Ο τελευταίος έχει παραδεχτεί ότι επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Επστάιν, πολλά χρόνια αφότου, όπως λέει, διέκοψε τους δεσμούς του με τον χρηματιστή.

Ο Κόμερ είπε ότι το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των καταθέσεων των Κλίντον θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι δεσμοί της Χίλαρι Κλίντον με τον Επστάιν δεν είναι σαφείς. Ο Μπιλ Κλίντον πέταξε πολλές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστάιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τον Κόμερ, ο Επστάιν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο 17 φορές όταν ήταν Πρόεδρος ο Μπιλ Κλίντον.

Ο Τραμπ συναναστρεφόταν επίσης τον ο Επστάιν τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, πριν από την καταδίκη του τελευταίου για προώθηση ανήλικης στην πορνεία. Ο Κόμερ λέει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξε η επιτροπή δεν εμπλέκουν τον Τραμπ.