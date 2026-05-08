«Στον αέρα» η εκεχειρία Ιράν – ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί την Τεχεράνη να υπογράψει τη συμφωνία αλλιώς θα έρθουν «βίαια» αντίποινα

Αν και σε περίοδο εκεχειρίας, οι αμερικάνικες δυνάμεις δεν δίστασαν να επιτεθούν σε πόλη του Ιράν με εκείνους να απαντούν με επιθέσεις σε αντιτορπιλικά των ΗΠΑ που βρίσκονταν κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βέβαια δεν φαίνεται να πτοείται απειλώντας το Ιράν ότι θα επιτεθεί ξανά αν δεν υπογράψουν γρήγορα την συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βέβαια διαβεβαίωσε ότι η κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, παρά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες (7/6/2026) στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στα αμερικανικά αντιτορπιλικά.

«Έπαιξαν μαζί μας σήμερα. Τους εξολοθρεύσαμε. Έπαιξαν. Το θεωρώ κάτι ασήμαντο», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Ακόμα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει «βίαια» αντίποινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία με τις ΗΠΑ ενώ καυχήθηκε για τη αποτελεσματικότητα των αμυντικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον των αντιτορπιλικών μας και αναχαιτίστηκαν εύκολα. Στάλθηκαν drones και απανθρακώθηκαν στον αέρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Όπως ακριβώς τους ρίξαμε νοκ άουτ για άλλη μια φορά σήμερα, θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», πρόσθεσε.

«Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει στα αντιτορπιλικά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι κανονική χώρα.

Iranian forces claim to have fired on “enemy units” in the Strait of Hormuz -IRIB



Local channels report that multiple missiles were launched from Iran in the area. pic.twitter.com/VmU6j7cRsc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 7, 2026

Ηγείται από ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, και αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη – αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτήν την ευκαιρία και, όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΑ! Τα τρία αντιτορπιλικά μας, με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενωθούν τώρα με τη ναυτική μας μπλόκαδα, η οποία είναι πραγματικά ένα “τείχος από ατσάλι”», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι επιθέσεις που «ταρακούνησαν» την εκεχειρία

Μετά την αμερικανική επίθεση στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, κοντά στο σημείο από όπου περνούν τα πλοία που ελέγχονται από την Τεχεράνη και έχουν άδεια εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ το Ιράν δεν έμεινε άπραγο.

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός και με τη σειρά της επιτέθηκε σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που βρίσκονταν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (…) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», ανέφερε αρχικά η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά, κατηγορώντας επίσης τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, «σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων» στα οποία «κατάφεραν μεγάλες ζημιές», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν την υπόθεση πως ΤΑ ΗΑΕ ενδέχεται να εμπλέκονται στην επίθεση και εάν η πληροφορία αυτή «επιβεβαιωθεί, τα Εμιράτα θα πληρώσουν το τίμημα για την εχθρική ενέργειά τους».

Οι αμερικανικές δυνάμεις από την πλευρά τους μίλησαν για «νόμιμη άμυνα» και δήλωσαν: «Δυνάμεις των ΗΠΑ αναχαίτισαν απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις κι ανταπέδωσαν με πλήγματα σε νόμιμη άμυνα καθώς πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού διέρχονταν το στενό του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν την 7η Μαΐου», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας πως η επίθεση έγινε με «πυραύλους, drones και μικρά πλεούμενα».

Στοιχεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων «εξουδετέρωσαν τις απειλές και στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπεύθυνες για τις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κέντρων διοίκησης και ελέγχου, βάσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης», πρόσθεσε η CENTCOM, τονίζοντας πως «δεν επιδιώκει κλιμάκωση» αλλά παραμένει «έτοιμη» να «προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις».