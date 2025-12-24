Οι Ρώσοι τρολάρουν με χριστουγεννιάτικο mood τους Ευρωπαίους – «Για όλα φταίει ο Πούτιν»

Μέσα σε κλίμα χριστουγεννιάτικης… κατάνυξης, ένα βίντεο έρχεται από τη Ρωσία για να τρολάρει τη στάση των Ευρωπαίων κυρίως που δεν χάνουν ευκαιρία, όπως επικαλείται εδώ και πολύ καιρό η Μόσχα, να «δείχνουν» τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως ένοχο για κάθε πρόβλημα που υπάρχει.

Το βίντεο του Russia Today, ξεκινά με μία οικογένεια ανήμερα των Χριστουγέννων, «κάπου στην Ευρώπη», και συνεχίζει με ένα χορωδιακό τραγούδι σε χριστουγεννιάτικο ρυθμό που επικαλείται όλα τα προβλήματα, δείχνοντας ειρωνικά τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν ως… φταίχτη.

Το κλιπ του RT ξεκινά με τη φράση «Μετανάστες βρίσκονται δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Όλα οφείλονται στον Πούτιν», δίνοντας από την αρχή τον σατιρικό και προκλητικό τόνο του βίντεο. Στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα «Είναι πολύ αυξημένοι οι λογαριασμοί της ενέργειας;», ενώ παρουσιάζεται μια οικογενειακή σκηνή όπου ο πατέρας κάνει ποδήλατο για να έχει ρεύμα το σπίτι, με την απάντηση «Όλα οφείλονται στον Πούτιν».

Ακολουθεί νέο «χτύπημα» με το ερώτημα «Νιώθετε ότι σας εξαπατούν με τις τιμές των τροφίμων; Φταίει ο Πούτιν, γαμώτο», συνεχίζοντας το τρολάρισμα. Το βίντεο προχωρά με τη φράση «Οι φόροι σας χρηματοδοτούν τον πόλεμο; Όλα οφείλονται σε όσα έχει πει ο Πούτιν», ενώ το ρωσικό δίκτυο στρέφει παράλληλα τα πυρά του και προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολιάζοντας ειρωνικά τη «γραφειοκρατία που κατατρέχει τους Ευρωπαίους».

Στα επόμενα πλάνα εμφανίζεται ένας Άγιος Βασίλης στα χρώματα της Ουκρανίας να αρπάζει τα δώρα των παιδιών, με τη φράση «για όλα αγάπη μου φταίει ο Πούτιν». Το βίντεο συνεχίζεται με το ερώτημα «Δεν έχετε κάποια ελπίδα για τα φετινά Χριστούγεννα; Για όλα φταίει η απειλή του Πούτιν», ενώ παρεμβάλλονται εικόνες δυτικών δημοσιογράφων, όπως ο Άντερσον του CNN και ο Πιρς Μόργκαν, να επαναλαμβάνουν ότι «για όλα φταίει ο Πούτιν».

Το κλιπ ολοκληρώνεται με το μήνυμα «Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατήστε την τυφλή πίστη για τον Άγιο Βασίλη», διατηρώντας μέχρι τέλους τον σαρκαστικό του χαρακτήρα.