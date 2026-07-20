Οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό τηςΣαουδικής Αραβίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του ομιλία.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν «ναυτικό εμπάργκο κατά του σαουδάραβα εγκληματία εχθρού, βασισμένου στην εξίσωση “οφθαλμόν αντί οφθαλμού” που θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή μετά την έκδοση της ανακοίνωσης».

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Ακόμα δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην «άδικη και ασφυκτική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια, την λεηλασία των πόρων μας και την επιβολή καθολικού αποκλεισμού των λιμανιών και αεροδρομίων μας από ξηράς, θαλάσσης και αέρος».

Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα κατηγορώντας το Ριάντ για τον βομβαρδισμό αεροδρομίου της Υεμένης που τελούσε υπό τον έλεγχό τους παραβιάζοντας την τετραετή εκεχειρία στον μεταξύ τους πόλεμο.

Οι επιθέσεις αυτές κατά της Σαουδικής Αραβίας ήταν οι πρώτες για τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθι από την εφαρμογή της άτυπης εκεχειρίας τον Μάρτιο 2022 η οποία ακολούθησε τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών της Υεμένης, συμμάχων της Τεχεράνης, κατά σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.