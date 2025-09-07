Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ – Βίντεο από το χτύπημα

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή (07.09.2025).

Οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας drones.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σαρέε, είπε ότι εκτοξεύτηκαν συνολικά οκτώ drones και προειδοποίησε ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν».

Οι αντάρτες της Υεμένης εκτόξευσαν πρόσφατα πολλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ισραηλινού εδάφους, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πρωθυπουργός και τα μισά μέλη της κυβέρνησής τους.

A Houthi suicide drone from Yemen just hit the Ramon Airport terminal building in Israel.



This is the airport used to evacuate sick Gazans for treatment abroad. pic.twitter.com/TUYZX0Bct4 — Eylon Levy (@EylonALevy) September 7, 2025

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι αναχαίτισε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα δύο από αυτά πριν περάσουν στο ισραηλινό έδαφος.