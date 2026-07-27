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Μαγιόρκα: Άγρια επεισόδια σε διαμαρτυρία για τον υπερτουρισμό – «Το νησί έχει φτάσει στα όριά του»

Η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες
Διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα
Διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα / REUTERS/Francisco Ubilla
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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα κινητοποίησης κατά του μαζικού τουρισμού στο ισπανικό νησί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες κατά του πλήθους. 

Η μεγάλη πορεία, στην οποία σύμφωνα με την αστυνομία συμμετείχαν περίπου 30.000 άνθρωποι, ενώ οι διοργανωτές κάνουν λόγο για περισσότερους από 70.000 διαδηλωτές, κατέληξε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει πραγματοποιηθεί στη Μαγιόρκα από την έναρξη του κινήματος κατά του υπερβολικού τουρισμού.

Η ένταση ξέσπασε όταν η αστυνομία απέκλεισε το τελευταίο τμήμα της διαδρομής προς την περιοχή Ses Voltes, όπου είχε προγραμματιστεί η ανάγνωση του ψηφίσματος των διοργανωτών. Ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να περάσουν τα οδοφράγματα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Εξαγριωμένοι οι διαδηλωτές με την ακρίβεια
Εξαγριωμένοι οι διαδηλωτές με την ακρίβεια / REUTERS/Francisco Ubilla

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν αστυνομικούς να απωθούν το πλήθος με γκλομπ, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκε ρίψη αντικειμένων προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με ισπανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία έκανε χρήση και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν επτά άτομα, εκ των οποίων δύο σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

«Η Μαγιόρκα έφτασε στα όριά της»

Η διαδήλωση ξεκίνησε από την Πλατεία Ισπανίας και κινήθηκε μέσα από το κέντρο της Πάλμα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις συνέπειες του ανεξέλεγκτου τουρισμού στη ζωή των κατοίκων.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η ραγδαία αύξηση των επισκεπτών έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού.

 

Στα πανό που κρατούσαν κυριαρχούσαν συνθήματα όπως «Τουρίστες, πηγαίνετε σπίτια σας», «Τουρισμός = καταστροφή», «Σώστε τη Μαγιόρκα» και «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή».

Η οργάνωση Menys Turisme, Més Vida («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή»), που κάλεσε στη συγκέντρωση, υποστηρίζει ότι το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με στεγαστική κρίση, περιβαλλοντική πίεση και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

«Η Μαγιόρκα έχει φτάσει στα οικολογικά, κοινωνικά και χωροταξικά της όρια. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλη πίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μαγιόρκα
Η αστυνομία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μαγιόρκα / REUTERS/Francisco Ubilla

Η τουριστική ανάπτυξη που άλλαξε το νησί

Η Μαγιόρκα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 19 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός πολλαπλάσιος του μόνιμου πληθυσμού της.

Τα τελευταία χρόνια, κάτοικοι και οργανώσεις διαμαρτύρονται ότι η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η αυξημένη ζήτηση από ξένους αγοραστές έχουν προκαλέσει μεγάλη άνοδο στις τιμές των κατοικιών.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι διαδηλωτές, η μέση τιμή κατοικίας στις Βαλεαρίδες Νήσους έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε δύο δεκαετίες, ενώ ο πληθυσμός της περιοχής έχει αυξηθεί κατά περίπου 280.000 κατοίκους.

Τραυματίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μαγιόρκα
Τραυματίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μαγιόρκα / REUTERS / Francisco Ubilla

Νέο κύμα αντιδράσεων στην Ισπανία

Οι κινητοποιήσεις στη Μαγιόρκα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων κατά του υπερτουρισμού που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλείς ισπανικούς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη και τα Κανάρια Νησιά.

A demonstrator with a sticker on her chest attends a protest against mass tourism and gentrification in the Balearic Islands, in Palma de Mallorca, Spain, July 26, 2026. REUTERS
Με συνθήματα κατά των τουριστών οι διαδηλωτές στη Μαγιόρκα / REUTERS/Francisco Ubilla

Στο παρελθόν, ακτιβιστές είχαν προχωρήσει σε συμβολικές δράσεις, όπως αποκλεισμούς παραλιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν χρησιμοποιήσει νεροπίστολα εναντίον τουριστών ή είχαν τοποθετήσει ψεύτικες πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε τουριστικά σημεία.

Διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα
Διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα / REUTERS/Francisco Ubilla

Οι Αρχές ερευνούν καταγγελίες για διαδικτυακές προτροπές σε φθορές σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας επισημαίνουν ότι ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος για τη Μαγιόρκα, ζητώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την προστασία της καθημερινότητας των κατοίκων.

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