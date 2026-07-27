Μαγιόρκα: Άγρια επεισόδια σε διαμαρτυρία για τον υπερτουρισμό – «Το νησί έχει φτάσει στα όριά του»

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα κινητοποίησης κατά του μαζικού τουρισμού στο ισπανικό νησί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες κατά του πλήθους.

Η μεγάλη πορεία, στην οποία σύμφωνα με την αστυνομία συμμετείχαν περίπου 30.000 άνθρωποι, ενώ οι διοργανωτές κάνουν λόγο για περισσότερους από 70.000 διαδηλωτές, κατέληξε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει πραγματοποιηθεί στη Μαγιόρκα από την έναρξη του κινήματος κατά του υπερβολικού τουρισμού.

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Η ένταση ξέσπασε όταν η αστυνομία απέκλεισε το τελευταίο τμήμα της διαδρομής προς την περιοχή Ses Voltes, όπου είχε προγραμματιστεί η ανάγνωση του ψηφίσματος των διοργανωτών. Ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να περάσουν τα οδοφράγματα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν αστυνομικούς να απωθούν το πλήθος με γκλομπ, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκε ρίψη αντικειμένων προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με ισπανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία έκανε χρήση και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση.

Milers i milers de persones avui a la manifestació contra la turistificació massiva a Mallorca @menysturisme pic.twitter.com/RrmU4azMvS — David Melero (@davidmelero__) July 26, 2026

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν επτά άτομα, εκ των οποίων δύο σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

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«Η Μαγιόρκα έφτασε στα όριά της»

Η διαδήλωση ξεκίνησε από την Πλατεία Ισπανίας και κινήθηκε μέσα από το κέντρο της Πάλμα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις συνέπειες του ανεξέλεγκτου τουρισμού στη ζωή των κατοίκων.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η ραγδαία αύξηση των επισκεπτών έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού.

La manifestación contra la masificación turística en Mallorca ha culminado con momentos de tensión. La Policía ha arremetido contra manifestantes con la porra. Hay al menos un herido https://t.co/BJMZuegRG3 pic.twitter.com/UHNxePEszl — elDiario.es (@eldiarioes) July 26, 2026

Στα πανό που κρατούσαν κυριαρχούσαν συνθήματα όπως «Τουρίστες, πηγαίνετε σπίτια σας», «Τουρισμός = καταστροφή», «Σώστε τη Μαγιόρκα» και «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή».

Η οργάνωση Menys Turisme, Més Vida («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή»), που κάλεσε στη συγκέντρωση, υποστηρίζει ότι το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με στεγαστική κρίση, περιβαλλοντική πίεση και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

«Η Μαγιόρκα έχει φτάσει στα οικολογικά, κοινωνικά και χωροταξικά της όρια. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλη πίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της.

Η τουριστική ανάπτυξη που άλλαξε το νησί

Η Μαγιόρκα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 19 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός πολλαπλάσιος του μόνιμου πληθυσμού της.

Τα τελευταία χρόνια, κάτοικοι και οργανώσεις διαμαρτύρονται ότι η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η αυξημένη ζήτηση από ξένους αγοραστές έχουν προκαλέσει μεγάλη άνοδο στις τιμές των κατοικιών.

L’actuació policial ha estat completament desproporcionada respecte al transcurs de la manifestació.



Una mobilització sense incidents on la direcció policial ha impedit el pas dels manifestants a la lectura del manifest i ha carregat indiscriminadament. pic.twitter.com/NCGZ4uTIU8 — Organització Juvenil Socialista de Mallorca (@OJS_Mallorca) July 26, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι διαδηλωτές, η μέση τιμή κατοικίας στις Βαλεαρίδες Νήσους έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε δύο δεκαετίες, ενώ ο πληθυσμός της περιοχής έχει αυξηθεί κατά περίπου 280.000 κατοίκους.

Νέο κύμα αντιδράσεων στην Ισπανία

Οι κινητοποιήσεις στη Μαγιόρκα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων κατά του υπερτουρισμού που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλείς ισπανικούς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη και τα Κανάρια Νησιά.

Στο παρελθόν, ακτιβιστές είχαν προχωρήσει σε συμβολικές δράσεις, όπως αποκλεισμούς παραλιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν χρησιμοποιήσει νεροπίστολα εναντίον τουριστών ή είχαν τοποθετήσει ψεύτικες πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε τουριστικά σημεία.

Οι Αρχές ερευνούν καταγγελίες για διαδικτυακές προτροπές σε φθορές σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας επισημαίνουν ότι ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος για τη Μαγιόρκα, ζητώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την προστασία της καθημερινότητας των κατοίκων.