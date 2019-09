ΟΗΕ: 3.758 «τάφοι» από… σχολικές τσάντες – video

Κάθε μια από τις 3.758 σχολικές τσάντες στην εγκατάσταση του Ταμείου του ΟΗΕ για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) αντιπροσωπεύει τον χαμό ενός παιδιού σε εμπόλεμη ζώνη το 2018, εξηγείται σε ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η εγκατάσταση αυτή δημιουργήθηκε για να σταλεί ένα μήνυμα στους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προστίθεται στο δελτίο Τύπου [1].

Η Χενριέτα Φορ, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, επισήμανε ότι στην επικείμενη Γενική Συνέλευση θα εορταστεί η 30ή επέτειος από την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ότι η εγκατάσταση αυτή έχει σκοπό να θυμίσει στους ηγέτες των χωρών του κόσμου πόσο μεγάλους κινδύνους αντιμετωπίζουν τα παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες.

World leaders must act now to #ENDviolence and protect #ChildrenUnderAttack. pic.twitter.com/fnW02aPu38

— UNICEF (@UNICEF) 8 Σεπτεμβρίου 2019

«Καθώς πολλά παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο αυτή την εβδομάδα, εφιστούμε την προσοχή στα χιλιάδες παιδιά που σκοτώνονται σε εμπόλεμες ζώνες, την οδύνη για την τραγική απώλεια των οποίων θα συνεχίσουν να τη νιώθουν για πάντα στα σπίτια τους, στις σχολικές τάξεις τους, στις κοινότητές τους σε όλο τον κόσμο», σημειώνει η Φορ στο δελτίο Τύπου.

Πάνω από 12.000 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν σε εμπόλεμες ζώνες πέρυσι. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό αφότου ο ΟΗΕ άρχισε να συγκεντρώνει και να δημοσιοποιεί σχετικά δεδομένα.

Η ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τα παιδιά στις ένοπλες συρράξεις το 2019 που έχει δοθεί στη δημοσιότητα τονίζει ότι αυτός ο αριθμός αφορά μόνο επαληθευμένες περιπτώσεις και ότι ο πραγματικός απολογισμός πιθανόν είναι πολύ βαρύτερος.

Η εγκατάσταση θα παραμείνει στον χώρο ως αύριο Τρίτη. Κατόπιν τα σακίδια θα διατεθούν για να υποστηριχθεί η μόρφωση παιδιών σε όλο τον κόσμο.

3,758 school backpacks laid at the #UNGA show the scale of child deaths in conflict. Each one represents the senseless loss of a young life – but also the hope and possibility of education.